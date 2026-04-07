États-Unis : l’administration Trump supprime des accords protégeant les élèves transgenres

L’administration du président Donald Trump a annoncé la résiliation de plusieurs accords de droits civiques conclus en faveur des élèves transgenres, marquant un nouveau durcissement de sa politique en matière d’éducation et de droits LGBTQ+.

Le ministère américain de l’Éducation a indiqué mettre fin à six accords à l’amiable qui avaient été signés sous les administrations précédentes avec certains districts scolaires. Ces accords visaient à garantir la protection des élèves transgenres contre les discriminations, en s’appuyant sur le Titre IX, une loi fédérale interdisant toute discrimination dans l’éducation « sur la base du sexe ».

Les autorités actuelles estiment que ces accords avaient été conclus en interprétant de manière abusive cette législation. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures prises depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, visant notamment les politiques liées aux droits des personnes transgenres, à la diversité et à d’autres enjeux sociétaux.

Depuis son entrée en fonction, l’administration a exercé des pressions sur les établissements scolaires et universitaires, notamment en menaçant de suspendre les financements fédéraux pour les institutions ne respectant pas ses orientations. Plusieurs décrets ont également été adoptés pour restreindre les droits des personnes transgenres.

Parmi ces mesures figure une directive affirmant que le gouvernement fédéral ne reconnaît désormais que deux sexes, masculin et féminin. Cette orientation a suscité de vives critiques de la part des défenseurs des droits civiques, qui dénoncent un recul des protections accordées aux minorités de genre aux États-Unis.