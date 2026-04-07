Roumanie : la justice lève les restrictions visant Andrew Tate en pleine enquête pour trafic d’êtres humains

Un tribunal roumain a décidé de lever toutes les mesures de contrôle judiciaire imposées à Andrew Tate et à son frère Tristan, alors qu’ils restent sous le coup d’une enquête pour trafic d’êtres humains et autres accusations. Cette décision marque un nouvel épisode dans une affaire très médiatisée.

Les deux hommes faisaient l’objet de restrictions judiciaires depuis leur arrestation en décembre 2022 par le parquet roumain spécialisé dans la lutte contre le crime organisé. Ils avaient initialement été placés en détention provisoire pendant plusieurs mois, avant que leur situation ne soit progressivement assouplie.

En 2023, la cour d’appel de Bucarest avait d’abord décidé de les assigner à résidence, puis d’imposer des obligations de contrôle régulier auprès des autorités. La levée complète de ces mesures signifie désormais qu’ils ne sont plus soumis à ces contraintes, bien que l’enquête se poursuive.

Les accusations portent notamment sur des faits présumés de trafic d’êtres humains, une affaire qui a suscité une forte attention internationale en raison de la notoriété d’Andrew Tate, figure controversée des réseaux sociaux.

Les autorités roumaines n’ont pas indiqué de calendrier pour la suite de la procédure. La décision du tribunal ne préjuge pas de l’issue de l’enquête, qui pourrait encore déboucher sur des poursuites formelles ou un abandon des charges.