Trump menace d’emprisonner un journaliste après une fuite sur une opération en Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il pourrait faire emprisonner un journaliste ayant révélé le sauvetage d’un aviateur en Iran, s’il refusait de divulguer ses sources. Cette prise de position marque une nouvelle escalade dans les tensions entre l’administration et les médias.

Lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé qu’il exigerait de connaître l’origine des informations publiées. Il a averti que le journaliste concerné pourrait être incarcéré en cas de refus de coopérer, une menace qui suscite déjà de vives inquiétudes quant à la liberté de la presse.

Cette déclaration intervient dans un contexte de critiques répétées du président à l’égard de la couverture médiatique de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran. Selon plusieurs sources, Donald Trump se serait plaint en privé du ton jugé trop négatif de certains médias à propos de ce conflit.

Au cours des dernières semaines, le président et ses alliés ont intensifié leurs attaques publiques contre plusieurs organes de presse, accusés de partialité ou de nuire aux intérêts nationaux. Cette stratégie alimente un climat de confrontation croissante entre le pouvoir exécutif et les journalistes.

Les propos du président pourraient relancer le débat sur la protection des sources journalistiques aux États-Unis, un principe considéré comme fondamental pour garantir l’indépendance des médias. Aucune réaction officielle du journaliste concerné n’a été rapportée dans l’immédiat.