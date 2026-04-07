Vietnam : To Lam concentre les pouvoirs et s’impose comme l’homme fort du régime

Le dirigeant vietnamien To Lam a été élu président de l’État par les députés de l’Assemblée nationale, consolidant ainsi son emprise sur le pouvoir pour les cinq prochaines années. Cette décision, adoptée à l’unanimité, marque un tournant dans l’organisation politique du pays.

Déjà secrétaire général du Parti communiste, To Lam cumule désormais les deux fonctions les plus importantes de l’État, rompant avec la tradition vietnamienne de direction collégiale. Cette concentration du pouvoir rapproche le modèle politique du Vietnam de celui de la Chine, où l’autorité est fortement centralisée.

Selon plusieurs analystes, cette évolution pourrait renforcer l’efficacité de la prise de décision au sommet de l’État, mais elle soulève également des inquiétudes quant à une possible dérive autoritaire. Le cumul des fonctions entre les mains d’un seul dirigeant est perçu comme un changement majeur dans l’équilibre du système politique vietnamien.

Ancien chef de la sécurité publique, To Lam est considéré comme un dirigeant favorable au développement économique et aux entreprises. Toutefois, certaines de ses politiques ont suscité des critiques, notamment en raison de risques de favoritisme et de formation de bulles spéculatives.

Des experts estiment que cette consolidation du pouvoir pourrait transformer durablement la gouvernance du Vietnam. Si elle permet une plus grande réactivité politique, elle pourrait également fragiliser les mécanismes internes de contrôle au sein du régime.