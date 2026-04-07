Air New Zealand augmente ses prix et réduit ses vols face à l’explosion du coût du carburant

La compagnie Air New Zealand a annoncé une hausse de ses tarifs et une réduction de ses vols pour les mois de mai et juin, en raison de la flambée des prix du kérosène liée à la guerre contre l’Iran. Cette situation illustre les répercussions directes du conflit sur le transport aérien mondial.

Selon l’entreprise, les prix du carburant ont plus que doublé par rapport à leur niveau habituel, affectant lourdement ses coûts d’exploitation. Comme de nombreuses compagnies aériennes, Air New Zealand doit adapter son activité pour faire face à cette hausse brutale.

Les ajustements annoncés devraient concerner environ 4 % des vols et 1 % des passagers prévus sur cette période. Il s’agit de la deuxième réduction de capacité en moins d’un mois, après une première baisse de 5 % des vols décidée en mars, peu après le début du conflit.

La compagnie a précisé que les passagers concernés seront informés progressivement, avec des notifications envoyées dans la semaine. Ces mesures visent à limiter l’impact opérationnel tout en maintenant une certaine continuité de service.

Outre la hausse du carburant, la fermeture de plusieurs aéroports au Moyen-Orient a également perturbé le trafic aérien international. Cette combinaison de facteurs accentue la pression sur l’ensemble du secteur, confronté à un environnement de plus en plus incertain.