Tesla explose en Corée du Sud : les ventes bondissent de plus de 300 % en un an

Le constructeur américain Tesla a enregistré une spectaculaire hausse de ses ventes en Corée du Sud, avec 11 134 véhicules immatriculés en mars, soit une progression de plus de 300 % sur un an, selon des données du cabinet Carisyou.

Cette envolée s’explique en grande partie par la baisse des prix de certains modèles phares, notamment les Model Y et Model 3 fabriqués en Chine. Cette stratégie tarifaire agressive a permis à Tesla de stimuler la demande sur un marché sud-coréen très concurrentiel.

La réduction des prix a également déclenché une guerre tarifaire entre les constructeurs de véhicules électriques présents dans le pays. Face à la pression exercée par Tesla, plusieurs concurrents ont été contraints d’ajuster leurs propres prix pour rester compétitifs.

Le marché sud-coréen, dominé historiquement par des acteurs locaux, devient ainsi un terrain de plus en plus disputé pour les marques internationales de véhicules électriques. La performance de Tesla souligne l’intérêt croissant des consommateurs pour ces modèles, notamment lorsqu’ils deviennent plus accessibles.

Cette forte progression confirme la stratégie globale de Tesla visant à accroître ses volumes grâce à des ajustements de prix, dans un contexte où la concurrence s’intensifie à l’échelle mondiale sur le segment des véhicules électriques.