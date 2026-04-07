Corée du Nord : un missile intercontinental nouvelle génération capable de porter plusieurs ogives en développement

La Corée du Nord poursuit le développement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) de nouvelle génération, conçu en fibre de carbone et capable de transporter des ogives multiples, ont indiqué des législateurs sud-coréens. Cette avancée pourrait renforcer significativement les capacités stratégiques de Pyongyang.

Selon ces responsables, un récent essai au sol d’un moteur-fusée à propergol solide, mené en mars, s’inscrit dans ce programme. Ce moteur présenterait une poussée supérieure à celle d’un modèle testé en 2024, déjà considéré comme capable d’atteindre l’ensemble du territoire continental des États-Unis.

L’utilisation de la fibre de carbone, un matériau à la fois léger et résistant, permettrait d’alléger la structure du missile tout en augmentant sa capacité d’emport. Cette technologie pourrait ainsi permettre le transport d’ogives plus lourdes ou multiples, une évolution majeure dans la sophistication de l’arsenal nord-coréen.

Les essais de missiles à longue portée réalisés par Pyongyang sont généralement effectués selon une trajectoire en altitude, afin que les projectiles retombent en mer, à l’est du pays ou au large du Japon, sans parcourir leur portée maximale. Cette méthode permet de tester les capacités sans survoler de longues distances.

Ces développements interviennent dans un contexte de tensions persistantes sur la péninsule coréenne. Le renforcement des capacités balistiques de la Corée du Nord continue de susciter l’inquiétude de la communauté internationale, alors que les négociations sur la dénucléarisation restent au point mort.