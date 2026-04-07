États-Unis : Trump veut supprimer 9 400 postes à la TSA et réduire drastiquement son budget

L’administration du président Donald Trump propose de supprimer plus de 9 400 postes au sein de la Transportation Security Administration (TSA), ainsi que de réduire son budget de plus de 1,5 milliard de dollars, selon des documents budgétaires officiels. Cette réforme viserait à transformer en profondeur la sécurité aéroportuaire américaine.

La TSA, qui emploie environ 60 000 personnes et supervise les contrôles de sécurité dans les aéroports, pourrait voir ses effectifs fortement réduits dans le cadre de cette proposition. L’agence estime que ces suppressions d’emplois permettraient de réaliser environ 500 millions de dollars d’économies.

La Maison Blanche a justifié cette orientation en critiquant des procédures de sécurité jugées trop « intrusives », ouvrant la voie à une possible refonte du modèle actuel. Certains élus républicains plaident également pour une privatisation complète de la TSA, une option qui suscite un débat politique intense.

Les syndicats s’opposent fermement à ces mesures, mettant en garde contre un affaiblissement de la sécurité dans les aéroports et une dégradation des conditions de travail. Ils dénoncent également les risques liés à une éventuelle privatisation du système.

Le Congrès doit examiner cette proposition budgétaire dans les semaines à venir, dans le cadre des négociations sur le financement fédéral avant la fin de l’exercice fiscal. L’issue de ces discussions sera déterminante pour l’avenir de la sécurité aéroportuaire aux États-Unis.