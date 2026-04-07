Floride : les démocrates espèrent reconquérir l’électorat latino dans un bastion républicain

Les démocrates américains estiment entrevoir une opportunité de regagner du terrain auprès des électeurs latinos du sud de la Floride, longtemps acquis aux républicains. À l’approche des élections de mi-mandat, des signes de fragilisation de ce soutien historique commencent à apparaître.

Dans des zones clés comme Miami-Dade, les communautés d’origine cubaine et vénézuélienne ont constitué un pilier du succès républicain au cours de la dernière décennie. Toutefois, certains responsables démocrates évoquent un mécontentement croissant face à certaines politiques de Donald Trump, susceptible de rebattre les cartes électorales.

Ce basculement potentiel reste toutefois incertain. Des sources républicaines affirment que leur base latino dans le sud de la Floride demeure solide, malgré les critiques et les tensions évoquées par leurs adversaires.

Les démocrates intensifient leurs efforts sur le terrain, cherchant à convaincre un électorat sensible aux questions économiques, migratoires et internationales, notamment en lien avec les situations politiques à Cuba et au Venezuela.

Cette bataille pour le vote latino pourrait s’avérer déterminante dans un État clé comme la Floride, où les équilibres politiques restent serrés et où chaque évolution de l’électorat peut peser lourd sur l’issue des scrutins à venir.