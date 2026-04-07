Face aux tensions mondiales, Xi Jinping accélère la refonte du système énergétique chinois

Le président chinois Xi Jinping a appelé à accélérer le développement d’un nouveau système énergétique afin de garantir la sécurité énergétique du pays, dans un contexte de fortes turbulences sur les marchés mondiaux liées aux tensions au Moyen-Orient.

S’exprimant selon des propos relayés par la télévision d’État CCTV, le dirigeant chinois a insisté sur la nécessité d’une planification renforcée et d’une mise en œuvre rapide de cette stratégie énergétique. Cette orientation vise à réduire les vulnérabilités de la Chine face aux chocs extérieurs, notamment sur les approvisionnements en énergie.

Xi Jinping a également souligné l’importance de développer les énergies renouvelables, en particulier l’hydroélectricité, tout en poursuivant les efforts de protection de l’environnement. Il a par ailleurs plaidé pour un développement « sûr et ordonné » de l’énergie nucléaire.

Le président a affirmé que le Comité central du Parti communiste avait approfondi sa compréhension des tendances mondiales en matière d’énergie et pris des décisions majeures pour renforcer la sécurité énergétique nationale. Ces orientations s’inscrivent dans une stratégie plus large de transition vers un modèle à faibles émissions de carbone.

Bien qu’il n’ait pas mentionné directement la guerre en cours, ses déclarations interviennent alors que les tensions internationales, notamment autour du détroit d’Ormuz, continuent de perturber les marchés énergétiques. Pékin cherche ainsi à anticiper les risques et à sécuriser ses ressources dans un environnement global instable.