États-Unis : Kennedy revoit les règles du comité sur les vaccins après une décision judiciaire

Le secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr. a modifié les règles de composition d’un comité consultatif clé sur les vaccins, à la suite d’une décision de justice remettant en cause la légalité de sa précédente restructuration. Cette réforme intervient dans un contexte de fortes tensions autour de la politique vaccinale aux États-Unis.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP), chargé de conseiller les autorités sanitaires sur l’utilisation des vaccins, avait vu sa composition profondément remaniée par Robert F. Kennedy Jr. Toutefois, un juge fédéral a estimé en mars que ces changements violaient la loi, notamment en raison d’un manque d’expertise de certains membres nommés.

Dans sa décision, le juge Brian Murphy a souligné que le comité ne respectait pas les exigences légales, qui imposent une expertise spécifique dans la recherche et l’utilisation des vaccins. Il a également suspendu les décisions prises par ce panel, fragilisant l’action du ministère dans ce domaine.

En réponse, le ministère de la Santé a publié une nouvelle charte élargissant les critères d’adhésion au comité. Cette réforme vise à permettre une plus grande diversité de profils et davantage de flexibilité dans les nominations, tout en se conformant aux exigences juridiques.

Le ministère a présenté cette mise à jour comme une démarche administrative « de routine », liée au renouvellement du mandat du comité. À ce stade, l’administration n’a pas indiqué si elle ferait appel de la décision judiciaire.

Cette évolution illustre les débats persistants autour de la gouvernance des politiques de santé publique aux États-Unis, dans un contexte où les questions liées aux vaccins restent particulièrement sensibles.