Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a reçu les éloges de l’entraîneur Vincent Kompany ce mardi après avoir marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 contre le Bayer Leverkusen, assurant ainsi la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions.



L’attaquant anglais, qui domine le classement des buteurs de Bundesliga avec 21 réalisations, a inscrit son 10e but en Ligue des champions cette saison à la 52e minute, donnant l’avantage au Bayern, avant de délivrer une passe décisive à Alphonso Davies pour le deuxième but à la 71e minute.



À 31 ans, Harry Kane est devenu le premier joueur anglais à marquer dix buts en une seule saison de Ligue des champions.



Lors de la conférence de presse d’après-match, son coach Vincent Kompany est dithyrambique à son sujet : « C’est un atout d’avoir un joueur de classe mondiale qui veut courir et se battre pour l’équipe comme le font les jeunes joueurs. J’ai joué contre lui en tant qu’adversaire et il s’est amélioré avec l’âge. Il a une méthode de travail qui lui permet de progresser constamment. »



Il ajoute : « J’ai confiance en sa régularité et en sa préparation pour les matchs. Avec une telle qualité, il trouve toujours le bon moment pour marquer. »



Auteur d’un doublé lors du match aller face à Leverkusen, Kane a contribué à la victoire 5-0 du Bayern sur l’ensemble des deux rencontres, permettant ainsi à son équipe d’accéder aux quarts de finale où elle affrontera l’Inter Milan, leader de Serie A.



Vincent Kompany se satisfait grandement des derniers résultats : « Je félicite les joueurs pour cette performance exceptionnelle. Ces deux victoires contre Leverkusen sont importantes pour nous. »



Avant son succès à l’aller la semaine dernière, le Bayern n’avait pas battu Leverkusen, champion en titre de Bundesliga, lors de ses six précédentes confrontations toutes compétitions confondues.



Leverkusen avait d’ailleurs éliminé le Bayern de la Coupe d’Allemagne cette saison. Une revanche d’autant plus plaisante pour l’entraîneur bavarois : « Ces deux victoires ne définissent pas notre saison, mais nous avons beaucoup de respect pour Leverkusen. Nous avons fait notre travail de la meilleure manière possible. Nous avons bien joué durant les 20 premières minutes et nous avons eu les meilleures occasions. Notre objectif était de gagner à l’aller puis au retour, et nous y sommes parvenus.«