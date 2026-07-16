Le Pô envahi par les algues à Turin, des équipes mobilisées pour dégager le fleuve

Des pelleteuses montées sur barges ont commencé à retirer d’épaisses nappes de végétation du Pô, à Turin, après des semaines de températures anormalement élevées qui ont accéléré la prolifération des algues.

Des pelleteuses montées sur barges ont commencé à retirer d’épaisses nappes de végétation du Pô, à Turin, après des semaines de températures anormalement élevées qui ont accéléré la prolifération des algues.

Le 15 juillet, des équipes municipales sont intervenues à proximité du pont Vittorio Emanuele I, à Turin, pour extraire mécaniquement de grandes plaques de végétation accumulées à la surface du fleuve. L’opération mobilise une pelleteuse installée sur une barge, outil adapté à l’ampleur du phénomène.

L’objectif affiché par les autorités est double : préserver la navigabilité du Pô, l’une des voies d’eau majeures du nord de l’Italie, et maintenir son usage récréatif. Par endroits, la végétation a recouvert des tronçons entiers du fleuve d’une surface verte compacte, rendant certaines portions quasi impraticables.

Les clubs d’aviron continuent pourtant de s’entraîner malgré ces conditions dégradées. Roberto Romanini, entraîneur local, observe que l’évolution météorologique est désormais perceptible au quotidien et complique concrètement la pratique sportive sur le fleuve. La faune, elle, s’est adaptée : des hérons ont été aperçus posés sur les algues flottantes.

Les autorités soulignent que cette opération de nettoyage vise aussi à limiter les effets à plus long terme de la prolifération. Les températures restant largement supérieures aux normales saisonnières dans plusieurs régions d’Italie, les conditions demeurent favorables à une nouvelle croissance des algues tout au long de l’été, ce qui impose une surveillance continue de la situation.