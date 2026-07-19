Un général allemand de l’OTAN plaide pour une industrie d’armement européenne autonome

Le général Markus Laubenthal, plus haut gradé allemand au sein de l’OTAN, appelle à un renforcement massif de la production d’armements en Europe pour alléger la charge stratégique des États-Unis.

Le sommet de l’OTAN à Ankara a débouché sur des décisions importantes concernant de nouveaux systèmes de renseignement et de surveillance pour l’Alliance. C’est dans ce contexte que le général Markus Laubenthal, chef d’état-major au Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), a accordé un entretien au journaliste Gordon Repinski.

Sur la question du Groenland, régulièrement agitée par Donald Trump, le général affiche une certaine sérénité. Il souligne toutefois que la présence de l’OTAN dans l’Arctique a été renforcée, une réponse concrète aux tensions géopolitiques dans cette région.

L’essentiel du message de Laubenthal porte sur l’autonomie industrielle européenne. Pour que l’Europe puisse réellement soulager les États-Unis sur le plan stratégique, le général juge indispensable de développer massivement la production locale d’armements. Il cite notamment la nécessité de fabriquer sous licence des systèmes comme les missiles Patriot, aujourd’hui dépendants des chaînes d’approvisionnement américaines.

Le conflit en Ukraine nourrit également sa réflexion. Laubenthal observe la capacité d’adaptation extraordinairement rapide des belligérants dans ce conflit moderne, une agilité dont l’Alliance doit s’inspirer. Il pointe en particulier le défi posé par l’utilisation massive de drones bon marché face à des systèmes de défense high-tech coûteux : un déséquilibre économique et tactique que les armées occidentales ne peuvent ignorer.