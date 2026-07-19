Le président libanais Aoun se rend à la Maison-Blanche pour pousser au retrait israélien

Joseph Aoun effectue cette semaine sa première visite à Washington en tant que chef d’État libanais, avec l’intention de soumettre à Donald Trump un plan de désarmement du Hezbollah et d’obtenir un levier de pression sur Israël.
C’est une visite qui n’avait pas eu lieu depuis près de vingt ans : un président libanais franchit les portes de la Maison-Blanche. Joseph Aoun, élu à la tête du Liban l’an dernier après avoir commandé l’armée nationale soutenue par Washington, rencontrera Donald Trump en tête-à-tête pour la première fois.
Au cœur de l’agenda figure un plan destiné à désarmer le Hezbollah, le mouvement armé soutenu par l’Iran, et à obtenir le retrait des forces israéliennes du territoire libanais. Aoun entend convaincre l’administration américaine d’exercer une pression directe sur Israël à cet effet.
La démarche s’appuie sur le profil particulier du président libanais, ancien chef d’une armée financée et équipée par les États-Unis, ce qui lui confère une crédibilité auprès de Washington que ses prédécesseurs ne possédaient pas nécessairement. Le Liban espère transformer cette proximité en levier diplomatique concret.
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