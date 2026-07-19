Entrevue MONDE

Le président libanais Aoun se rend à la Maison-Blanche pour pousser au retrait israélien

19 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Le président libanais Aoun se rend à la Maison-Blanche pour pousser au retrait israélien
Le président libanais Aoun se rend à la Maison-Blanche pour pousser au retrait israélien

Joseph Aoun effectue cette semaine sa première visite à Washington en tant que chef d’État libanais, avec l’intention de soumettre à Donald Trump un plan de désarmement du Hezbollah et d’obtenir un levier de pression sur Israël.

C’est une visite qui n’avait pas eu lieu depuis près de vingt ans : un président libanais franchit les portes de la Maison-Blanche. Joseph Aoun, élu à la tête du Liban l’an dernier après avoir commandé l’armée nationale soutenue par Washington, rencontrera Donald Trump en tête-à-tête pour la première fois.

Au cœur de l’agenda figure un plan destiné à désarmer le Hezbollah, le mouvement armé soutenu par l’Iran, et à obtenir le retrait des forces israéliennes du territoire libanais. Aoun entend convaincre l’administration américaine d’exercer une pression directe sur Israël à cet effet.

La démarche s’appuie sur le profil particulier du président libanais, ancien chef d’une armée financée et équipée par les États-Unis, ce qui lui confère une crédibilité auprès de Washington que ses prédécesseurs ne possédaient pas nécessairement. Le Liban espère transformer cette proximité en levier diplomatique concret.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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