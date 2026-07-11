Après l’élimination de l’Allemagne face au Paraguay aux tirs au but, le chancelier Friedrich Merz a publié un message enthousiaste salué par personne, au point que son équipe a dû reconnaître une erreur de communication.

Après l’élimination de l’Allemagne face au Paraguay aux tirs au but, le chancelier Friedrich Merz a publié un message enthousiaste salué par personne, au point que son équipe a dû reconnaître une erreur de communication.

Vers 2 heures du matin, heure d’Europe centrale, quelques minutes après la défaite aux tirs au but face au Paraguay, un message signé Friedrich Merz apparaissait sur les réseaux sociaux : « Même si l’élimination fait mal : quel match ! Par votre engagement et votre esprit d’équipe lors de cette Coupe du monde, vous avez inspiré notre pays. Nous sommes fiers de vous. » Environ 16 millions d’Allemands venaient de regarder une prestation jugée terne et décevante. La réaction ne s’est pas fait attendre.

Les commentaires ont été cinglants. Depuis Moscou, Kirill Dmitriev, proche de Vladimir Poutine, a écrit sur X : « Merz est doué pour encourager répétitivement l’échec. » La députée européenne Marie-Agnes Strack-Zimmermann a, elle, déclaré ne pas savoir ce qui était pire : la performance de l’équipe ou la réaction du chancelier.

La Chancellerie fédérale a rapidement parlé d’une « erreur de coordination », qualifiée en interne de « malheureusement très agaçante ». Selon plusieurs médias berlinois, plusieurs versions du message avaient été rédigées avant le match, et c’est un jeune assistant chargé des réseaux sociaux qui aurait appuyé sur le mauvais bouton en pleine nuit. Le plus grand tabloïd allemand, Bild, a consacré près d’une page entière à l’incident le mercredi, titrant : « Colère après le but contre son camp du chancelier suite à l’élimination au Mondial. »

Le porte-parole adjoint du gouvernement, Sebastian Hille, a confirmé mercredi que Merz avait bien regardé le match en direct, ajoutant que le chancelier était « bien sûr déçu par l’élimination, comme des millions de supporters allemands ». Merz a ensuite publié un second message : « Nous célébrons les succès ensemble. Et dans la défaite, nous sommes solidaires. C’est ce qui nous rend forts. Quiconque porte l’aigle fédéral sur sa poitrine mérite notre soutien, pas nos moqueries. »

Cet épisode survient alors que la popularité du chancelier atteint un niveau historiquement bas. Début juin, 87 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage ARD-Deutschlandtrend réalisé par l’institut infratest-dimap se déclaraient insatisfaites des performances du gouvernement, un record. L’économie traverse une crise prolongée, les infrastructures sont vétustes, et les réformes annoncées pour les systèmes de retraite et de santé suscitent un scepticisme généralisé.

Ce n’est pas la première fois que Merz peine à trouver le bon ton avec le football. Avant le premier match de l’Allemagne, il avait effectué un appel vidéo public à l’équipe depuis les États-Unis, jugé guindé et artificiel, qui avait lui aussi suscité des moqueries. « Toute l’Allemagne est derrière vous ! Tout le monde est sur le bord de son siège ici », avait-il lancé, alors que l’enthousiasme populaire semblait loin d’être au rendez-vous.