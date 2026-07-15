L’Odyssée de Christopher Nolan : une fresque mythologique épique et ambitieuse portée par Matt Damon

Attendu comme l’un des événements cinématographiques de l’été, L’Odyssée de Christopher Nolan sort en salles ce mercredi 15 juillet. Treizième long-métrage du réalisateur britannique, le film adapte le texte fondateur d’Homère et suit le tumultueux retour d’Ulysse vers son royaume d’Ithaque après dix-sept ans d’absence, depuis la guerre de Troie jusqu’à sa traversée des mers peuplées de monstres et de dieux. Matt Damon incarne Ulysse, Anne Hathaway joue Pénélope, Tom Holland est Télémaque, Charlize Theron campe la nymphe Calypso, Robert Pattinson le prétendant Antinoos, et Zendaya prête ses traits à Athéna. Premier film de l’histoire entièrement tourné avec des caméras IMAX 70 mm, L’Odyssée a été filmé sans recours aux fonds verts, avec des milliers de figurants et des décors réels. La musique est signée Ludwig Göransson.

Une narration fragmentée entre passé et présent, le cyclope et la séquence d’horreur la plus terrifiante de la carrière de Nolan

Le récit s’organise en allers-retours entre le présent d’Ithaque, où Pénélope maintient le royaume à bout de bras face aux prétendants, et les aventures passées d’Ulysse, racontées depuis sa prison dorée auprès de Calypso. Cette narration fragmentée, chère au cinéaste depuis Memento, structure les rencontres mythologiques de la façon la plus ambitieuse qu’il ait jamais tentée : Polyphème le cyclope, Circé, Charybde et Scylla, les sirènes, le peuple des Lestrygons, le royaume d’Hadès. La séquence avec Circé est sans doute la plus terrifiante de toute la carrière de Christopher Nolan, flirtant avec le body horror. Côté casting, les performances de John Leguizamo en berger aveugle fidèle à Ulysse, d’Elliot Page en Sinon et d’Anne Hathaway, sont époustouflantes. Le film parvient aussi à réhabiliter Pénélope, présentée non plus comme une épouse en attente mais comme une reine ayant gouverné seul un royaume pendant dix-sept ans.

Un film somme sur la violence humaine et le devoir, avec quelques réserves

Les deux fils critiques divergent légèrement sur le résultat final. Le HuffPost le place parmi les meilleurs films de Nolan, voire son œuvre la plus accomplie à ce jour. France Télévisions salue l’ambition et la richesse du spectacle mais relève que le dénouement « retombe comme un soufflet, trop terne par rapport aux promesses du film », et que les apparitions de Charlize Theron et Zendaya « détonnent, avec des visages trop lisses et trop reconnaissables ». Les deux s’accordent sur le jeu habité de Matt Damon, sur la beauté photographique de l’ensemble et sur la fidélité au texte originel, qui aborde en creux les thèmes les plus constants de la filmographie de Nolan : l’exil, le retour impossible au foyer, le devoir moral et le stress post-traumatique du combattant.