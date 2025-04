P.Diddy ​accusé par deux nouvelles femmes de trafic sexuel et prostitution

Alors qu’il risque déjà là prison à vie, et que son procès doit avoir lieu dans les prochains mois, le rappeur américain P. Diddy fait l’objet de nouvelles accusations. Ces dernières ont été rendues public hier, et s’ajoutent aux deux chefs d’accusation fédéraux à son dossier, portant le total à cinq. Ces nouvelles charges incluent le trafic sexuel et le transport à des fins de prostitution, en lien avec une femme identifiée comme “Victime-2” par les procureurs.

Les procureurs allèguent que, entre 2021 et 2024, Combs aurait contraint cette femme à des actes sexuels commerciaux et l’aurait transportée, ainsi que d’autres personnes, y compris des travailleurs du sexe, à des fins de prostitution. Ces allégations s’ajoutent aux accusations précédentes de racket et de trafic sexuel impliquant au moins quatre femmes, les procureurs affirmant que Combs aurait utilisé la force, la fraude, le chantage et la violence pour contrôler ses victimes.

Plus de 120 victimes potentielles

Actuellement âgé de 55 ans, Combs est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis son arrestation en septembre 2024. Il a plaidé non coupable à toutes les accusations, affirmant que les relations étaient consensuelles. Son équipe juridique conteste la légitimité des charges, les qualifiant d’injustes et basées sur des relations consensuelles entre adultes.

Une audience préliminaire est prévue le 25 avril, et le procès devrait débuter le 5 mai 2025 au tribunal fédéral de Manhattan. Ok compte plus de 120 victimes présumées, ce qui laisse peur de chances au rappeur de sortir un jour de prison s’il est déclaré coupable…