Ligue des Champions – Plombé par sa défense, Monaco rattrapé et éliminé par Benfica (3-3)

Trop, c’est trop. Dans un match à leur portée, les Monégasques ont été trop gentils défensivement pour espérer la qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. C’était le soir des cadeaux, et comme l’arbitre n’a pas été à nouveau à la hauteur, comme au match aller, rien n’a tourné dans le sens de l’ASM.

Avec ce match nul 3 buts partout à Lisbonne, c’est bien le Benfica qui se qualifie. Profitant de sa victoire la semaine dernière en Principauté (0-1).

Alors que les joueurs d’Adi Hutter aurait dû ouvrir le score suite à une faute claire et nette sur Breel Embolo en pleine surface de réparation, c’est bien Benfica qui ouvre le score sur une bévue de Wilfried Singo, qui tergiverse bien trop près de son propre but (1-0, 22e).

A la demi-heure de jeu, l’égalisation du Japonais Minamino permet à Monaco d’espérer à nouveau. Ce but donne une certaine logique à ce match. La physionomie de la rencontre est en faveur des joueurs du Rocher. Il ne leur manque alors plus qu’un but (1-1, 32e).

ALORS PEUT-ÊTRE ?



Menés, les Monégasques reviennent au score grâce à Minamino 💥#SLBASM pic.twitter.com/NunpOW7nJF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2025

Juste avant de rentrer aux vestiaires, le Belge Breel Embolo est décalé seul face au gardien. Mais il envoie son tir dans les tribunes ! Une inefficacité terrible. Et qui se paye cash à ce niveau-là…

Heureusement, la domination monégasque est récompensée : Eliesse Ben Seghir ajuste la mire juste après la mi-temps. Monaco passe devant (1-2, 51e). Et se prend à rêver à une qualification. Jamais le club n’a encore réussi à gagner en terre lisboète…

Joie d’assez courte durée, car Monaco n’est pas décidé à fermer boutique. Les errements défensifs sont nombreux. Trop nombreux. Panique à bord. Ballon mal relancé, Tilo Kehrer bafouille et dégage dans le pied d’un joueur adverse. Pourtant dans une position non dangereuse. C’est un penalty ! (2-2, 76e) Tout est à refaire.

Dans une fin de match assez folle, les joueurs du Rocher s’imaginent peut être échafauder un scénario magistral . Quand le Nigérian George Ilenikhena gagne son duel au milieu de terrain avec l’Argentin Otamendi et file au but, c’est la stupeur au stade de la Luz. L’attaquant monégasque, avec réussite, trouve le fond des filets (2-3, 81e). Les joueurs de la Principauté repassent devant et entrevoient au moins la prolongation…

Joie encore de très courte durée. Décidément, le manque de sérénité de la défense est quelque chose de rédhibitoire à ce niveau. Le joueur du Benfica, Carreras, qui n’aurait jamais dû jouer ce match, il aurait logiquement dû être suspendu suite à son attitude du match aller, dépose son centre en pleine surface, Orkun Kokcu dévie du bout du pied… Cela met fin aux espoirs monégasques. Quelle naïveté défensive ! (3-3, 84e).

Dans les autres résultats de la soirée, le Feyenoord Rotterdam élimine l’AC Milan de Théo Hernandez, exclu (1-1), après sa courte victoire à l’aller (1-0). Le Bayern s’en sort in extremis 1-1 face au Celtic Glasgow sur une égalisation de Davies à la 94e minute. Surprise à Bergame, l’Atalanta est éliminée par Club Brugge (Belgique) 1-3 après avoir été menée de 3 longueurs à domicile.

Mercredi soir, City se déplace à Madrid affronter le Real, tandis que le PSG reçoit Brest.