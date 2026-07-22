Incendie dans le Var : 2 550 hectares brûlés, le feu contenu mais surveillé

Parti mardi d’un champ à Pontevès, l’incendie qui ravage l’arrière-pays varois a parcouru 2 550 hectares et contraint à l’évacuation d’environ 400 personnes. Les pompiers annoncent le feu « contenu » mercredi matin, mais de nombreux points chauds maintiennent la mobilisation à son maximum.

Le feu a « continué sa progression » dans la nuit de mardi à mercredi, selon la préfecture du Var, avant que les secours ne parviennent à stabiliser la situation. « Il est pour l’instant contenu dans son enveloppe, c’est-à-dire qu’il ne progresse plus beaucoup », a déclaré tôt mercredi le commandant des pompiers du Var, Éric Grohin, lors d’un point presse. Il a aussitôt tempéré ce bilan : « Nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes dans certains endroits, donc nous sommes très vigilants ce matin. »

Pour maintenir cette contention, deux Canadair et deux avions Dash ont décollé dans la matinée. La veille, plus de 100 largages avaient été réalisés en journée par huit Canadair, quatre hélicoptères bombardiers d’eau et deux avions Dash, avant une interruption nocturne imposée par le manque de visibilité. Au sol, 900 sapeurs-pompiers, 350 engins et 60 gendarmes sont engagés, avec des renforts venus de plusieurs régions.

L’incendie s’est déclenché mardi à la mi-journée depuis un champ, avant de remonter rapidement la montagne du Gros Bessillon. Les communes de Pontevès, Cotignac et plusieurs villages voisins ont été touchés par les évacuations, qui concernent quelque 400 personnes. Des centres d’accueil ont été ouverts pour les sinistrés.

« Une grosse catastrophe », résume Isabelle Scarica, éducatrice quadragénaire faisant partie d’une cinquantaine de bénévoles mobilisés à Pontevès pour préparer des repas destinés aux pompiers. « Ça a pris une très grosse ampleur, ça touche les autres villages, c’est assez impressionnant », ajoute-t-elle.

Le bilan humain reste limité : quatre sapeurs-pompiers et deux habitants de Pontevès ont été légèrement intoxiqués par des fumées, et un camion-citerne a été endommagé, selon la préfecture.

Ce feu n’est pas isolé. Un autre incendie avait déjà brûlé 200 hectares dans le Var et détruit des habitations entre dimanche et lundi, près des Arcs-sur-Argens. Dans les Hautes-Alpes, un feu provoqué par la foudre il y a cinq jours a parcouru 130 hectares dans le massif des Écrins, dans une zone inhabitée et « très difficilement accessible ». Une sapeur-pompier y a été légèrement blessée par un rocher, et un engin endommagé par un bloc de deux tonnes. En Corse, un incendie dans le secteur de Corte « poursuit sa progression » après neuf jours de lutte, sur une superficie estimée à 260 hectares.

Sur l’ensemble de l’arc méditerranéen, les autorités multiplient les appels à la vigilance en raison d’un vent sec et chaud attendu en fin de semaine, de températures caniculaires et d’une végétation particulièrement sèche. Depuis le début de l’année 2026, près de 40 000 hectares ont brûlé en France, soit « beaucoup plus que tout ce qui a été brûlé l’année dernière », selon le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. La saison des feux a débuté plus tôt qu’à l’ordinaire, aggravée par des canicules répétées et une forte sécheresse.