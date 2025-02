« DataZone » : la Ligue 1 en réalité augmentée débarque pour OM-Nantes

La Ligue de Football Professionnel (LFP) souhaite améliorer le spectacle offert via les retransmissions footballistiques du diffuseur DAZN. Ainsi, la Ligue annonce ce vendredi la mise en place effective ce dimanche pour OM-Nantes (20h45) d’une nouvelle façon de voir le match.

A la manière d’un jeu vidéo, les téléspectateurs pourront afficher (ou non) les noms des joueurs et les statistiques en temps réel. L’outil est nommé « DataZone » et permettra par exemple de savoir en direct la vitesse du ballon suite à un tir au but.

La LFP vient de diffuser une vidéo explicative du nouveau système mis en place. Cette option ne sera proposée que lors d’un match par journée de Ligue 1. C’est la société Genius Sports qui produira la DataZone « grâce à la technologie GeniusIQ, une plateforme IA et Data nouvelle génération qui collecte et traite via le Machine Learning un volume important de données de match », explique le communiqué.

Rassurez-vous, pas de surcoût concernant l’abonnement à DAZN… Il reste à 19,99€ par mois et à 10€ pour les moins de 26 ans.