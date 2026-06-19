Alerte en Australie : le continent pourrait enregistrer son premier cas de grippe aviaire H5N1

L’Australie a annoncé la détection d’un premier cas suspect de grippe aviaire H5N1 sur son territoire continental, une découverte qui pourrait marquer un tournant dans la lutte contre ce virus hautement pathogène. Jusqu’à présent, le pays était le seul continent à ne pas avoir enregistré de cas confirmé de cette souche sur son territoire principal.

Le cas suspect concerne un labbe brun, un oiseau marin migrateur retrouvé dans le parc national de Cape Le Grand, en Australie-Occidentale. Des analyses ont révélé la présence d’un virus de la grippe aviaire, mais des tests complémentaires sont encore en cours afin de déterminer avec certitude s’il s’agit de la souche H5N1.

La ministre de l’Agriculture de l’Australie-Occidentale, Jackie Jarvis, a assuré que les autorités prenaient cette découverte très au sérieux. Elle a indiqué qu’une réponse nationale rapide et coordonnée serait déclenchée si la présence du virus H5 était officiellement confirmée.

Depuis 2021, la souche H5N1 s’est propagée dans de nombreuses régions du monde, touchant les populations d’oiseaux sauvages et plusieurs espèces de mammifères. Des millions d’animaux sont morts à la suite de l’épidémie, tandis que de nombreux élevages de volailles ont été affectés. Des cas ont également été recensés chez certains travailleurs agricoles exposés au virus.

L’Australie se préparait depuis plusieurs années à une éventuelle arrivée de la maladie. Les autorités ont renforcé les mesures de biosécurité dans les exploitations agricoles, multiplié les programmes de surveillance des oiseaux migrateurs et mis en place des plans d’intervention destinés à limiter une éventuelle propagation.

Bien qu’aucun cas n’ait encore été confirmé sur le continent australien, le virus avait déjà été détecté à la fin de l’année 2025 sur l’Île Heard, un territoire australien situé dans l’océan Austral. Cette nouvelle alerte pourrait désormais placer le secteur agricole et les autorités sanitaires australiennes en état de vigilance accrue.

Les résultats des analyses complémentaires sont désormais attendus avec attention. Une confirmation officielle de la souche H5N1 ferait entrer l’Australie dans la liste des régions du monde confrontées à cette épizootie qui continue d’inquiéter les autorités sanitaires internationales.