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La Corée du Sud enregistre sa température record à 42,5 degrés

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La Corée du Sud enregistre sa température record à 42,5 degrés
La Corée du Sud enregistre sa température record à 42,5 degrés

La ville de Yangsan, dans le sud de la Corée du Sud, a atteint dimanche 42,5 °C, la température la plus élevée jamais mesurée dans le pays depuis le début des relevés modernes. Au moins 19 personnes sont mortes depuis le début de la canicule.

La Corée du Sud traverse une vague de chaleur d’une intensité inédite. Le thermomètre a grimpé à 42,5 °C dimanche à Yangsan, une ville du sud du pays, pulvérisant tous les records nationaux établis depuis l’ère des mesures météorologiques modernes.

Les autorités font état d’au moins 19 décès liés à cette canicule. La capitale Séoul est placée pour la première fois sous alerte rouge, un niveau d’avertissement créé cette année par le gouvernement pour faire face à la montée des températures extrêmes.

Le pays entier subit de plein fouet les effets de cette chaleur persistante, qui met à rude épreuve les services de secours et les populations les plus vulnérables.

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