Radiohead célèbre les 30 ans de The Bends avec un concert inédit

Pour marquer les trois décennies de The Bends, Radiohead a surpris ses fans en exhumant une performance acoustique rare de Thom Yorke datant de 1995. Ce concert, capté à Toronto le 28 mars de la même année, montre le chanteur en solo, interprétant quatre titres phares de l’album – Nice Dream, High and Dry, Street Spirit (Fade Out) et Fake Plastic Trees – ainsi qu’une version de Thinking About You, extrait de Pablo Honey. La vidéo, postée sur YouTube et relayée sur les réseaux sociaux du groupe, offre une plongée nostalgique dans l’époque où Radiohead passait du statut de groupe prometteur à celui d’icône du rock alternatif.

Si cette publication ravive les souvenirs des fans, elle intervient dans un contexte où l’avenir de Radiohead demeure incertain. Depuis la sortie de A Moon Shaped Pool en 2016, le groupe est resté silencieux, laissant place aux projets solo de ses membres. Thom Yorke a notamment annoncé la sortie d’un album collaboratif avec le producteur Mark Pritchard, Tall Tales, prévu pour le 9 mai sur le label Warp. Par ailleurs, The Smile, son projet avec Jonny Greenwood, a déjà sorti plusieurs albums et tourné activement, ce qui semblait éclipser toute perspective d’un retour de Radiohead sur le devant de la scène.

Cependant, un indice récent a réveillé l’espoir des admirateurs du groupe : la création d’une nouvelle société sous le nom de RHEUK25. Ce genre de structure juridique a toujours précédé l’annonce d’un album ou d’une réédition chez Radiohead depuis leur rupture avec EMI en 2003. Si rien n’est encore officiel, cette démarche pourrait signifier une potentielle réédition de The Bends, une tournée ou – rêvons un peu – un nouvel album en 2025. L’année marquera-t-elle enfin le retour du quintet d’Oxford ? Les fans, eux, scrutent le moindre mouvement.