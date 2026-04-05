Détroit d’Ormuz : Oman engage des discussions avec l’Iran pour tenter de desserrer l’étau maritime

Oman a indiqué avoir mené des discussions avec l’Iran au sujet du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour l’approvisionnement mondial en pétrole, selon l’agence de presse officielle du sultanat. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et de perturbations majeures du trafic maritime dans cette zone clé.

Ces échanges viseraient notamment la question de la réouverture du détroit, largement paralysé depuis le début du conflit impliquant l’Iran. Ce corridor maritime est crucial, puisqu’il permet habituellement le transit d’environ un cinquième de la production mondiale de pétrole, ce qui en fait un enjeu central pour la sécurité énergétique mondiale.

Depuis plusieurs semaines, la situation s’est fortement dégradée, l’Iran imposant des restrictions au passage des navires dans le détroit en réaction aux frappes américano-israéliennes. Ce quasi-blocus a entraîné une chute drastique du trafic maritime et une hausse des tensions internationales autour de cette voie stratégique.

Dans ce contexte, Oman, qui partage avec l’Iran le contrôle des rives du détroit, tente de jouer un rôle de médiateur. Le sultanat a historiquement entretenu des relations diplomatiques équilibrées avec Téhéran et les puissances occidentales, ce qui lui permet de servir d’intermédiaire dans les crises régionales.

Ces discussions interviennent également alors que l’Iran évoque la mise en place d’un cadre de coopération avec Oman pour sécuriser la navigation dans le détroit à l’avenir. Toutefois, aucune avancée concrète n’a encore été annoncée, et l’incertitude demeure quant à une éventuelle reprise rapide du trafic maritime dans cette zone hautement stratégique.