Pourquoi, à Pâques, on traque des oeufs dans l’herbe

Ce matin, les jardins français se transforment en terrain de chasse. Des enfants en baskets fouillent les massifs, des parents font mine de ne rien voir, et les oeufs apparaissent comme par magie derrière une haie ou au pied d’un pot de géranium. La scène est devenue un classique, presque un rite familial, mais son origine tient moins d’une tradition unique que d’un empilement patient de croyances, de règles religieuses et d’habitudes populaires.

Bien avant le calendrier chrétien, l’oeuf racontait déjà quelque chose au printemps: le retour de la vie, la promesse du renouveau. Des civilisations anciennes, comme les Egyptiens ou les Perses, teignaient des oeufs pour marquer ce moment de bascule où l’hiver lâche prise. L’Eglise catholique en France le rappelle volontiers, preuve que certaines coutumes ont la peau dure et qu’elles savent traverser les siècles sans demander la permission.

Côté chrétien, l’oeuf change de costume: il prend le sens de la résurrection. L’historienne Nadine Cretin, spécialiste des fêtes, situe l’apparition de bénédictions d’oeufs dans certaines paroisses dès le XIIe siècle. Au Moyen Âge, le carême encadre la consommation, parfois jusqu’à l’interdiction, ce qui pousse à stocker. Après quarante jours, on se retrouve avec des réserves, et ces oeufs finissent à table, en offrandes, ou dans des jeux, une pratique que des sources attestent aussi au XVIIIe siècle.

Cloches muettes, lapin voyageur, chocolat roi

Cloches muettes, lapin voyageur, chocolat roi En France, les cloches se sont installées dans l’imaginaire avec une logique de catéchisme populaire: elles se taisent du Jeudi saint au Samedi saint. Quand elles sonnent à nouveau, la légende les fait « revenir » chargées d’oeufs ou de friandises, comme si Rome avait aussi un service de livraison. Le lapin, lui, arrive par une autre porte, celle des traditions rhénanes et du monde germanique, où le lièvre, symbole de fécondité printanière, devient porteur d’oeufs, une imagerie qui s’est diffusée notamment en Alsace-Moselle.

Le chocolat, lui, n’a pas de prétention mystique, mais il a gagné la partie. Il s’impose avec l’essor de la chocolaterie au XIXe siècle, puis s’installe dans les habitudes au XXe, jusqu’à devenir la monnaie officielle de Pâques. La chasse aux oeufs se popularise nettement après la Seconde Guerre mondiale, portée par l’industrie, les emballages, les cadeaux faciles à offrir et à partager, et ce petit plaisir immédiat qui fait toujours mouche.

Reste un détail très concret, celui qui rattrape les traditions quand on passe en caisse: le chocolat coûte plus cher. Le marché du cacao est sous tension depuis des mois, et les prix élevés se ressentent jusque dans les rayons, au moment même où la demande grimpe. Les cloches peuvent bien « revenir », les familles, elles, ajustent parfois la taille du butin, et Pâques continue d’avancer entre héritage, commerce et petites astuces du quotidien.