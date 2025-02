Grève inédite dans le jeu vidéo en France ce jeudi

Pour la première fois, une grève d’ampleur touche l’industrie du jeu vidéo en France ce jeudi 13 février. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV) a appelé les salariés de plusieurs studios à cesser le travail pour dénoncer leurs conditions, jugées de plus en plus précaires. Des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes, notamment Paris, Bordeaux, Lille et Nantes.

Salaires trop bas, cadences infernales, licenciements massifs… La grogne monte depuis plusieurs mois chez les travailleurs du secteur, qui dénoncent un manque de reconnaissance et une pression constante pour respecter des délais jugés irréalistes. De nombreux employés témoignent de burn-out à répétition et de conditions de travail dégradées, forçant certains à quitter l’industrie après seulement quelques années.

Cette mobilisation nationale marque une étape clé dans le rapport de force entre les salariés et les grandes entreprises du secteur. Plusieurs studios, comme Don’t Nod et Ubisoft, ont récemment annoncé des suppressions de postes importantes, alors que le marché du jeu vidéo connaît un ralentissement après des années de forte croissance. Pour les grévistes, ce mouvement est l’occasion d’exiger des améliorations concrètes, tant sur les salaires que sur l’organisation du travail.