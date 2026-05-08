La justice française ouvre une information judiciaire visant Elon Musk et X

Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre le milliardaire et son réseau social pour des dérives présumées.

La justice française a franchi un cap dans sa procédure contre Elon Musk. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire visant le milliardaire américain et son réseau social X, anciennement Twitter. Les investigations portent notamment sur la complicité de diffusion d’images pédopornographiques, la gestion des données personnelles et les contenus générés par intelligence artificielle. Cette décision marque une escalade significative dans le bras de fer entre les autorités françaises et le propriétaire de la plateforme.

Une enquête lancée début 2025

L’enquête préliminaire avait été lancée en janvier 2025. Un juge d’instruction est désormais saisi du dossier, ce qui permet d’approfondir les investigations et d’effectuer des actes coercitifs si nécessaire. Cette procédure s’inscrit dans un contexte européen plus large de régulation des géants du numérique. Les autorités françaises cherchent à déterminer si le réseau social respecte ses obligations en matière de modération des contenus illicites et de protection des utilisateurs.

Cette affaire accentue la pression judiciaire sur les plateformes numériques en Europe. Elon Musk, qui multiplie les prises de position controversées depuis son rachat de Twitter en 2022, se retrouve directement visé par une procédure pénale dans l’un des principaux pays de l’Union européenne. Le milliardaire n’a pas encore réagi publiquement à cette ouverture d’information judiciaire. Les suites de cette procédure pourraient avoir des répercussions importantes sur la régulation des réseaux sociaux en France et en Europe.