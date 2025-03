Diaa El-Sayed, ancien entraîneur de l’équipe nationale égyptienne des jeunes et proche de Mohamed Salah, l’attaquant de Liverpool, a révélé que la star égyptienne souhaite rester au sein du club anglais et renouveler son contrat, malgré les spéculations sur un éventuel départ.

Liverpool doit prendre une décision finale concernant Salah, dont le contrat arrive à expiration à la fin de la saison en cours, ce qui lui permettrait de rejoindre un autre club gratuitement à cette échéance.

Diaa El-Sayed, qui a entraîné Salah en sélection égyptienne des moins de 20 ans en 2011 et qui a contribué à son repositionnement de latéral gauche à ailier, est considéré comme l’un de ses proches. Il affirme que toute l’Égypte soutient Liverpool grâce à Salah et aimerait le voir terminer sa carrière à Merseyside.

Dans une déclaration au journal britannique The Sun, Diaa El-Sayed déclare : « Je connais Salah depuis son enfance et je sais à quel point il est sincère en tant qu’être humain. Il a passé huit années incroyables à Liverpool, et ses statistiques sont tout simplement incroyables.«

Il poursuit : « Son passage à Liverpool a été exceptionnel, avec ses coéquipiers, les entraîneurs avec qui il a travaillé, les médias et les supporters. Bien sûr, je veux qu’il reste à Liverpool. Nous, en Égypte, aimerions qu’il continue après cette saison.«

Selon lui, « Salah aimerait rester à Liverpool » car « il apprécie également la ville ». « Grâce à lui, nous suivons tous Liverpool. Pour nous, c’est le club où nous voulons qu’il termine son parcours.«

Salah est actuellement le meilleur buteur de la Premier League avec 25 buts en 28 matchs. Et aussi le sixième meilleur buteur de l’histoire de la Premier League, 2 buts seulement derrière Sergio « Kün » Agüero, 5e de ce classement.

Mo Salah est également monté à la 3e place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Liverpool avec 131 buts en 241 matchs, derrière seulement Roger Hunt et Ian Rush.