Shakira hospitalisée à Lima et contrainte d’annuler un concert

En pleine tournée mondiale, Shakira a dû suspendre son programme après une hospitalisation d’urgence à Lima. La chanteuse colombienne de 48 ans a annoncé sur Instagram qu’elle souffrait de douleurs abdominales, l’empêchant d’assurer son concert prévu dimanche soir au stade national de la capitale péruvienne. “Hier soir, j’ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et je suis actuellement hospitalisée”, a-t-elle déclaré, précisant que son état ne lui permettait pas de monter sur scène.

Shakira était arrivée à Lima en provenance du Brésil, où elle avait lancé sa tournée mondiale le 11 février à Rio de Janeiro. Intitulée Las mujeres ya no lloran, cette série de concerts marque son grand retour sur scène après sept ans d’absence et accompagne son dernier album, récemment récompensé d’un Grammy. La tournée, qui prévoit près de 50 dates en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada, affiche complet sur de nombreuses étapes.

Deux concerts étaient programmés à Lima, les 18 et 19 février, mais l’incertitude plane désormais sur la deuxième date. “J’espère que demain j’irai mieux et que je pourrai présenter le spectacle que j’ai préparé pour vous tous”, a ajouté la chanteuse dans son message, tout en remerciant ses fans pour leurs nombreux messages de soutien.

Shakira, qui a vendu plus de 90 millions de disques à travers le monde et cumule quatre Grammy Awards, signe avec cette tournée son premier grand projet scénique depuis 2018. Son état de santé reste sous surveillance, et aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant la suite de ses concerts.