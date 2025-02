Ligue des Champions – Arbitrage scandaleux mais Monaco passe à côté avant le retour à Lisbonne (0-1)

Une prestation indigne d’un barrage vers les 8e de finale de la Ligue des Champions. Cela vaut pour l’arbitre de ce Monaco-Benfica et pour les Monégasques. Battue 0-1 par le Benfica Lisbonne, l’AS Monaco peut enrager. Les décisions arbitrales ont changé le cours du match. Insupportable.

Jamais vraiment dans la rencontre, sur le reculoir et plutôt dans un soir sans, Monaco aurait pu boucler ce match aller par un nul pas illogique. A la place, les hommes d’Adi Hutter ont encaissé le seul but du match, ont terminé à 10 puis vu Zakaria et Vanderson écoper de cartons jaunes qui les rendent absents pour le match retour…

Cela ne sert à rien de pester, cela ne changera pas les décisions anormales de l’arbitre de ce match. Mais quand Carreras s’est jeté sur Embolo pour stopper la course de l’attaquant suisse, le joueur de Benfica aurait dû recevoir un deuxième carton jaune logique.

A la place, c’est le Lybien Al-Musrati, venu demander à l’arbitre ce fameux carton jaune, sans haine ni violence, qui a écopé d’un deuxième jaune ! Lunaire. Incompréhensible. Grotesque. Et scandaleux. Monaco peut s’estimer largement lésé.

Thiago Scuro, le directeur sportif monégasque, au micro de Canal+ après la rencontre, a expliqué que c’était « très triste pour le football« , « on espère que ça progressera et qu’on ne parlera plus de ça« .

CARTON ROUGE POUR MONACO ! 🔴



Le deuxième carton jaune reçu par Al-Musrati pour "contestation" semble très sévère, non ? 🤔#ASMSLB | #UCL pic.twitter.com/oSh67cM7KQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2025

Si c’est bien l’inarrêtable Vangélis Pavlidis qui a ouvert le score après la pause (48e), sur une action mal gérée défensivement dans la profondeur par Mohammed Salisu, vaillant mais souvent en difficultés dans ses relances, Monaco avait du temps pour revenir.

A 10 contre 11, l’ASM a reculé, concédé des occasions et finalement limité la casse (0-1). Un seul but d’écart. Il faudra élever largement le niveau mardi prochain à Lisbonne pour le match retour. Mais sans son capitaine Denis Zakaria, ni Vanderson, suspendus, on se demande comment cette équipe peut faire beaucoup mieux que ce soir…