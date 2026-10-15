L’OTAN affiche sa détermination face à Moscou et théorise sa stratégie de victoire

Réuni à Varsovie, le commandement militaire de l'OTAN clarifie sa doctrine de défense face à une éventuelle agression russe, tout en précisant qu'un conflit direct n'est pas imminent. Le général Grynkewich présente une « théorie de la victoire », soulignant l'importance de la résilience collective des membres et la nécessité de renforcer leurs capacités défensives.

Réuni à Varsovie, le commandement militaire de l’Alliance atlantique a exposé sa doctrine de défense face à une éventuelle agression russe, tout en écartant le risque d’un conflit direct à court terme.

Le message se voulait clair et sans ambiguïté. Lors d’un forum sur la défense organisé à Varsovie, le général américain Alexus Grynkewich, plus haut responsable militaire de l’OTAN, a affirmé que toute attaque dirigée contre un État membre de l’Alliance se solderait inévitablement par un échec pour son auteur. Une déclaration de fermeté qui s’inscrit dans une stratégie de dissuasion assumée vis-à-vis de la Russie.

Le général a détaillé ce qu’il appelle sa « théorie de la victoire », un cadre conceptuel destiné à guider la réponse de l’Alliance en cas d’agression. Sans en préciser tous les contours, cette doctrine repose sur la capacité collective des membres à opposer une résistance suffisante pour décourager toute velléité offensive de Moscou. Grynkewich a toutefois tenu à nuancer le propos : un affrontement direct entre l’OTAN et la Russie ne serait pas imminent, selon son évaluation de la situation.

Ce discours de fermeté répond à une double logique. D’un côté, rassurer les alliés les plus exposés, notamment les pays baltes et la Pologne, dont les inquiétudes se sont accrues depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. De l’autre, adresser un signal politique à Moscou en démontrant que la cohésion de l’Alliance reste intacte malgré les tensions internes qui traversent régulièrement le bloc occidental.

La question du renforcement concret des capacités défensives de l’OTAN reste posée. Comment traduire cette volonté politique en dispositifs opérationnels crédibles face à une puissance nucléaire ? C’est précisément l’enjeu que le forum de Varsovie entendait mettre en débat, à l’heure où les budgets de défense de plusieurs membres européens sont en cours de révision à la hausse.