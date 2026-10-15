Starlink bridé en Ukraine : Kiev dénonce une restriction qui a perturbé des opérations militaires

SpaceX a limité la vitesse des connexions Starlink en Ukraine, perturbant ainsi les opérations militaires ukrainiennes sans préavis. Ce changement, qui coïncide avec des tensions croissantes entre Washington et Kiev, a entraîné des coupures de réseau, compliquant les missions du 7e Corps de réaction rapide, déjà affecté par les attaques russes.

SpaceX a imposé une limitation de vitesse aux terminaux Starlink en mouvement, interrompant plusieurs missions de l’armée ukrainienne. L’incident, survenu sans préavis, coïncide avec un durcissement de la posture américaine vis-à-vis de Kiev.

L’armée ukrainienne a été confrontée dans la nuit de mardi à mercredi à des coupures inattendues de sa connexion au réseau satellitaire Starlink, après que SpaceX a introduit une limitation de vitesse sur les terminaux en déplacement. Sergiy Beskrestnov, conseiller à la présidence ukrainienne, a confirmé que les forces armées n’avaient reçu aucun avertissement préalable, ce qui a conduit à l’annulation de plusieurs missions. « Cette action ne peut évidemment pas être une coïncidence et est liée à la situation politique actuelle », a-t-il déclaré.

Concrètement, SpaceX a coupé l’accès à la version militaire de Starlink au-delà de 160 kilomètres à l’heure. Le 7e Corps de réaction rapide ukrainien, déployé dans le sud-est du pays, a été directement affecté. Un représentant de cette unité a précisé que des interruptions de connexion de dix à vingt secondes survenaient dès 110 à 120 km/h, rendant le pilotage des drones nettement plus difficile, même si les appareils continuaient de voler. Un responsable du ministère de la Défense a confirmé que de telles restrictions compliquent significativement les opérations logistiques et les frappes à longue portée.

Starlink est devenu un outil central du dispositif militaire ukrainien depuis le début de l’invasion russe. Sa résistance au brouillage électronique en fait un vecteur privilégié pour le pilotage de drones d’attaque à longue distance, mais aussi pour les communications terrestres et l’acheminement de ravitaillement vers les troupes en première ligne.

L’incident intervient dans un contexte de tension croissante entre Washington et Kiev. Donald Trump a récemment levé des sanctions sur l’achat de pétrole russe et a publiquement critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky, allant jusqu’à suggérer qu’il devrait être remplacé pour son refus de conclure un accord avec Moscou. Le week-end dernier, Trump avait affirmé, sans en apporter la preuve, que les deux belligérants s’étaient entendus sur un « cessez-le-feu énergétique », une affirmation démentie tant par Moscou que par Kiev. Dans la nuit de mardi, des missiles balistiques russes ont frappé une centrale électrique à Kiev, et des responsables ukrainiens ont relevé que les pannes de Starlink avaient coïncidé avec ces attaques.

Interrogé sur la question, Elon Musk a indiqué sur son réseau social X que les décisions relatives aux limitations de vitesse ou d’usage relèvent en dernier ressort de l’armée américaine et du président. Cette réponse faisait suite à une publication de l’ancien ministre ukrainien de la Défense Mykhaïlo Fedorov, qui annonçait une restauration partielle de la connectivité à des vitesses allant jusqu’à 160 km/h, en remerciant Musk. Cette information n’avait pas encore été confirmée par les autorités militaires ukrainiennes en exercice.

De passage à Londres mercredi pour des entretiens au 10 Downing Street, Zelensky a publiquement appelé à la pleine restauration du service. « J’espère que c’est une erreur, peut-être un énorme problème technique. Je ne sais pas, mais nous demandons à ce que ce soit rétabli », a-t-il déclaré lors d’un entretien télévisé. Il a reçu le soutien appuyé du Premier ministre britannique Andy Burnham, qui a réaffirmé le soutien indéfectible du Royaume-Uni à l’Ukraine.

Un haut responsable ukrainien, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué que Washington continue pour l’heure de partager des renseignements avec Kiev, tout en redoutant que ces informations ne deviennent un levier de pression dans les négociations à venir. « Nous considérons ceci comme un signal annonciateur de mesures restrictives supplémentaires », a-t-il averti. Face à ces incertitudes, Kiev travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration d’une alternative à Starlink, en coopération avec un pays européen.