Carburant : le gouvernement mise sur ses stocks stratégiques pour faire baisser le prix du gazole

Le gouvernement français, sous l'initiative du Premier ministre Sébastien Lecornu, libère 10 millions de barils de gazole de ses réserves stratégiques pour contrer la hausse des prix, espérant réduire ceux-ci de 12 à 18 centimes par litre. Cependant, l’efficacité réelle de cette mesure sur les tarifs en station-service reste incertaine, face à de multiples facteurs influents.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mercredi la libération de 10 millions de barils de gazole issus des réserves stratégiques françaises, dans le cadre d’une action coordonnée du G7. L’exécutif table sur une baisse de 12 à 18 centimes par litre à la pompe.

Face à une crise des carburants qui pèse durablement sur le pouvoir d’achat des automobilistes, le gouvernement a décidé de puiser dans ses réserves. Depuis Matignon, Sébastien Lecornu a annoncé mercredi 7 octobre la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole provenant des stocks stratégiques nationaux, sur une période de trois mois. Cette décision s’inscrit dans un effort collectif du G7, dont les membres se sont accordés vendredi 2 octobre sur une libération coordonnée de 100 millions de barils au total, afin d’accroître les volumes disponibles et de peser sur les cours.

L’objectif affiché par Matignon est concret : une réduction du prix à la pompe comprise entre 12 et 18 centimes d’euro par litre de gazole. Une promesse qui soulève des questions sur sa faisabilité réelle, tant les mécanismes de formation des prix à la pompe dépendent de nombreux facteurs, du cours du brut aux marges des distributeurs en passant par la fiscalité.

Une mesure aux effets incertains sur les prix réels

Les stocks stratégiques constituent une réserve constituée par les États pour faire face à des ruptures d’approvisionnement. Leur libération sur le marché vise à augmenter l’offre disponible et, mécaniquement, à exercer une pression à la baisse sur les prix. Toutefois, l’ampleur de l’effet final sur les tarifs pratiqués en station-service reste difficile à garantir, car la répercussion d’une détente sur les marchés de gros n’est ni automatique ni immédiate pour le consommateur.

L’annonce intervient dans un contexte de pression multiple pour l’exécutif, qui doit simultanément gérer les débats budgétaires et une mobilisation lycéenne en hausse. La mesure sur les carburants constitue un signal adressé aux ménages les plus dépendants du gazole, notamment dans les zones rurales et périurbaines où la voiture reste le principal moyen de déplacement.