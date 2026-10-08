Tesla étend la recharge bidirectionnelle à ses berlines, mais avec de nombreuses conditions

Tesla active la fonction Powershare Home Backup sur ses Model 3 et Model Y aux États-Unis, permettant d'alimenter une maison pendant une coupure de courant, sous réserve de posséder un Powerwall 3. La fonctionnalité exclut les Model S, X et les véhicules européens, tandis que des options de recharge bidirectionnelle existent ailleurs, comme avec Renault.

Les Model 3 et Model Y peuvent désormais alimenter une maison en cas de coupure de courant aux États-Unis, une fonction jusqu’ici réservée au Cybertruck. Le déploiement reste soumis à des contraintes matérielles strictes, et l’Europe n’est pas concernée.

Tesla a activé la fonction Powershare Home Backup sur ses Model 3 et Model Y commercialisées aux États-Unis et à Porto Rico. Concrètement, le véhicule branché sur un Wall Connector peut, lors d’une coupure de courant, prendre le relais du système de stockage domestique pour continuer à alimenter la maison. La marque promet plus de deux jours d’autonomie supplémentaire pour un foyer consommant 30 kWh par jour, à condition que la batterie soit chargée à 90 %. La puissance maximale délivrée atteint 11,52 kW en continu.

La condition sine qua non est de posséder un Powerwall 3, le système de stockage résidentiel de Tesla. Les propriétaires déjà équipés d’un Wall Connector et d’un Powerwall 3 n’ont pas à acquérir de matériel supplémentaire : un simple contact avec l’assistance de la marque suffit pour activer la fonction. Les versions antérieures du Powerwall, le modèle 2 et le Powerwall+, ne sont pas encore prises en charge, leur compatibilité étant annoncée comme « bientôt disponible ».

La garantie de compatibilité ne porte que sur les véhicules commandés à partir du 1er octobre 2026. Pour les modèles plus anciens, Tesla reconnaît que « certains, mais pas tous » sont capables d’assurer cette fonction, selon qu’ils embarquent ou non un onduleur baptisé PCS2 Lite. Les propriétaires peuvent vérifier ce point directement sur l’écran de bord, dans le menu « Logiciel », puis « Informations supplémentaires sur le véhicule », où une ligne « Powershare Support » doit apparaître comme activée. Les Model S et Model X sont exclus du dispositif, de même que la possibilité de revendre de l’électricité au réseau, contrairement à ce que permettent certains concurrents.

Tesla n’est pas le premier constructeur à proposer cette capacité. Ford l’avait intégrée à son pick-up F-150 Lightning avec une puissance de 9,6 kW, avant d’en arrêter la production. General Motors avait annoncé des ambitions similaires sur ses modèles électriques, et Kia propose une recharge bidirectionnelle sur son SUV EV9. La marque californienne avait elle-même évoqué cette technologie lors de son Investor Day de mars 2023, avec une échéance de deux ans. Elon Musk avait alors relativisé l’intérêt de la fonction, estimant qu’elle ne séduirait que les propriétaires d’un Powerwall. C’est finalement dans ce cadre précis, trois ans et demi plus tard, que le lancement a eu lieu.

Pour les automobilistes européens, et français en particulier, aucune annonce n’est prévue à ce stade. En France, la recharge bidirectionnelle existe sous une autre forme avec le service Mobilize V2G de Renault, qui permet à la batterie du véhicule de renvoyer de l’électricité vers le réseau lors des pics de consommation, en échange d’une déduction sur la facture. Ce système, compatible notamment avec la Renault 5 et nécessitant une borne dédiée à 1 599 euros installation comprise, répond à une logique différente : il s’agit d’optimisation tarifaire, non de secours en cas de panne de réseau.