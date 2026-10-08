MONDE États-Unis

États-Unis : 70 000 dollars pour travailler après ses études, la nouvelle taxe qui menace les étudiants étrangers

Par

2 minutes de lecture

États-Unis : 70 000 dollars pour travailler après ses études, la nouvelle taxe qui menace les étudiants étrangers
États-Unis : 70 000 dollars pour travailler après ses études, la nouvelle taxe qui menace les étudiants étrangers

L’administration Trump a proposé l’instauration d’une taxe de 70 000 dollars pour accéder au programme de formation pratique optionnelle, qui permet aux étudiants étrangers de travailler aux États-Unis à l’issue de leur cursus. Une mesure présentée comme un outil de lutte contre la fraude, mais qui pourrait de facto fermer la porte à des dizaines de milliers d’étudiants internationaux.

Le département de la Sécurité intérieure a annoncé mercredi la mise en consultation d’un projet de frais d’accès fixés à 70 000 dollars pour le programme dit de formation pratique optionnelle, connu sous l’acronyme OPT. Ce dispositif permet aux étudiants étrangers titulaires d’un visa étudiant d’acquérir une expérience professionnelle directement liée à leur domaine d’études, sans avoir à changer de statut migratoire.

L’administration justifie cette mesure par la nécessité de combattre ce qu’elle qualifie de fraudes et d’abus au sein du programme. Elle avance également que la restriction de l’accès à ce dispositif favoriserait la compétitivité des candidats américains sur le marché du travail face aux postulants étrangers.

Avec un montant de 70 000 dollars, cette taxe représente pour la grande majorité des étudiants internationaux une barrière financière insurmontable. Le programme OPT est l’un des plus utilisés par les diplômés étrangers souhaitant rester aux États-Unis après leurs études, notamment dans les secteurs des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, où une extension de trois ans est possible.

Cette proposition s’inscrit dans une politique plus large de l’administration Trump visant à durcir les conditions d’accueil et de séjour des étudiants étrangers sur le territoire américain, une orientation qui suscite des inquiétudes croissantes dans les universités américaines, fortement dépendantes des droits d’inscription versés par cette population.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Cet article a été rédigé, relu et validé par l’équipe éditoriale d’Entrevue, selon notre charte éditoriale.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une