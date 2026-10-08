Midterms 2026 : les démocrates attaquent Trump en justice pour des publicités financées par l’argent public

Le Parti démocrate attaque Donald Trump en justice pour utiliser des fonds publics pour financer des publicités louant son bilan à l'approche des élections de mi-mandat. Malgré des promesses de financer ces spots par des fonds privés, le DNC constate leur diffusion continue et agit pour défendre l’intégrité des élections.

Le Comité national du Parti démocrate a saisi un tribunal fédéral de Washington pour contraindre l’administration Trump à cesser d’utiliser des fonds publics afin de financer des spots télévisés à la gloire du président, à moins d’un mois des élections législatives de mi-mandat.

La plainte a été déposée mercredi 7 octobre devant un tribunal fédéral de Washington. Le Comité national du Parti démocrate (DNC) y accuse Donald Trump d’une « violation flagrante » de l’interdiction légale d’utiliser des fonds publics « à des fins de publicité ou de propagande ». L’affaire intervient à moins de trente jours des élections de mi-mandat, prévues en novembre, lors desquelles les républicains s’efforcent de conserver leur majorité dans les deux chambres du Congrès.

Depuis la fin du mois de septembre, plusieurs spots publicitaires vantant le bilan de Donald Trump ont été diffusés sur les grandes chaînes de télévision nationales, y compris lors de matchs de la NFL, le championnat nord-américain de football américain, dont l’audience est considérable. L’une de ces publicités mêle des images du Mont Rushmore à des images du président saluant ce qu’il nomme l’« âge d’or de l’Amérique ». Une autre le montre affirmant que les États-Unis « ne seront jamais un pays communiste », sur fond de refrain répétant le mot « aimez-moi ».

La diffusion de ces spots a suscité un tollé dépassant les clivages partisans habituels, des voix républicaines s’étant également élevées contre ce financement public. Lundi, Donald Trump avait annoncé sur son réseau Truth Social qu’il renonçait à l’argent des contribuables pour ces publicités, les qualifiant toutefois de « promotion positive » de la grandeur américaine. La Maison Blanche avait alors indiqué que leur financement serait repris par une organisation politique MAGA.

Le DNC affirme cependant avoir constaté que les publicités continuaient d’être diffusées après ces déclarations. « À moins de 30 jours des élections de mi-mandat et avec des millions de dollars d’argent public alloués au financement de publicités de propagande qui n’ont pas encore été utilisés, le DNC n’a pas d’autre choix que d’agir pour défendre des élections libres et équitables », précise la plainte. Selon des sources citées par le New York Times, Donald Trump aurait personnellement demandé au directeur du budget de la Maison Blanche d’engager ces fonds pour financer la campagne publicitaire.