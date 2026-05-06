Droits TV du Mondial 2026 : Nicolas de Tavernost dénonce une attribution « pas claire » au profit de beIN Sports

Ce mercredi matin, au Sénat, la crise des droits télé a refait surface avec le parfum amer des dossiers qui n’en finissent pas. Auditionné par la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a raconté l’épisode du Mondial 2026, un lot convoité, espéré un temps par Ligue 1+ et finalement revenu à beIN Sports après un revirement de la FIFA en février.

Selon lui, le problème n’est pas seulement le résultat, mais la méthode. « Ce que je reproche, c’est la façon dont ça s’est passé », a-t-il insisté, en déroulant un scénario simple sur le papier : la FIFA aurait contacté la Ligue en janvier, un projet de contrat aurait été validé à l’unanimité par les clubs puis transmis, avec l’idée qu’une approbation du board suivrait presque mécaniquement. Sauf que cette validation n’est jamais venue. À la place, une fin de non-recevoir, sans explications détaillées.

Des silences qui interrogent

Dans cette affaire, Tavernost estime surtout que le football français n’a pas pesé, ou pas voulu peser. Il dit avoir attendu une réaction institutionnelle, une défense du dossier, un réflexe de protection des intérêts des clubs. Rien. Et quand les grands organismes restent silencieux, le terrain se dérobe vite sous les pieds des dirigeants qui avaient mis leur signature sur la table.

Relancé sur le rôle du PSG et de son président Nasser al-Khelaïfi, également patron de beIN Media Group, l’ancien patron de M6 a d’abord invoqué son « droit de réserve ». Puis il a lâché une formule qui, dans une audition parlementaire, pèse lourd : il y a « évidemment des conflits d’intérêts potentiels ». Ce n’est pas une accusation en bonne et due forme, c’est pire pour l’ambiance générale, car c’est l’idée même d’un mélange des genres qui s’installe, comme un courant d’air froid dans une pièce trop feutrée.

Une démission qui sonne comme un avertissement

Le point de rupture, de Tavernost l’a situé là, dans l’absence de soutien interne. « Ni la FFF ni la LFP n’ont souhaité actionner la FIFA sur ce dossier donc j’ai pris mes responsabilités », a-t-il déclaré, en liant directement ce choix à sa démission. Traduction, sans grands effets de manche: il considère que les clubs n’ont pas été défendus et qu’il ne voulait pas endosser une bataille menée à moitié.

Reste une impression tenace, celle d’un football français qui parle de souveraineté économique tout en laissant filer des occasions de maîtriser son exposition et ses recettes. Les droits TV sont devenus un nerf à vif, chaque décision compte et chaque soupçon coûte, même quand il n’est formulé qu’au conditionnel. À l’approche des grandes compétitions et des prochaines négociations, ce malaise institutionnel laisse entrevoir des semaines agitées dans les coulisses du ballon rond.