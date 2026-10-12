PS : après la déroute d’Olivier Faure, Philippe Brun réclame son départ de la direction du parti

Après la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire, Philippe Brun appelle au départ d'Olivier Faure de la direction du Parti socialiste. Brun considère ce résultat comme un désaveu des stratégies de Faure, notamment celles des alliances avec La France insoumise, et plaide pour une réorientation vers les préoccupations économiques des électeurs.

La victoire écrasante de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate provoque déjà des règlements de comptes au Parti socialiste. Invité de TF1 ce lundi 12 octobre, le député socialiste de l’Eure Philippe Brun a appelé Olivier Faure à tirer les conséquences de sa lourde défaite. Le premier secrétaire du PS n’a recueilli qu’environ 14 % des voix, contre 66,13 % pour le président de Place publique, élu dès le premier tour.

Philippe Brun considère que le résultat dépasse largement une simple défaite personnelle. Il y voit un désaveu de la stratégie défendue depuis plusieurs années par Olivier Faure, notamment concernant les alliances avec La France insoumise. Le député évoque un « plébiscite contre Olivier Faure » et estime que le dirigeant socialiste ne peut ignorer le message envoyé par les électeurs de la primaire.

Philippe Brun invoque l’exemple du général de Gaulle

Pour appuyer sa demande, Philippe Brun fait référence au général de Gaulle, qui avait quitté la présidence de la République en 1969 après l’échec du référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Une comparaison destinée à rappeler qu’un responsable politique doit, selon lui, savoir tirer les conséquences d’un revers électoral.

La prise de position est particulièrement sensible pour le PS. Olivier Faure dirige le parti depuis 2018 et a défendu successivement les stratégies de rassemblement de la Nupes puis du Nouveau Front populaire. La victoire de Raphaël Glucksmann, qui a fait de la rupture avec Jean-Luc Mélenchon l’un de ses principaux marqueurs, affaiblit désormais cette orientation.

Philippe Brun demande également au nouveau candidat de la gauche sociale-démocrate de donner davantage de place aux préoccupations économiques quotidiennes des Français. Il cite notamment les salaires, le prix des carburants et le pouvoir d’achat, estimant que ces questions devront être centrales dans la campagne présidentielle.