«Je suis heureux d’être en vie»: Pogacar révèle avoir eu trois vertèbres fracturées après sa chute sur la Vuelta

Tadej Pogacar révèle avoir subi trois fractures vertébrales après sa chute lors de la Vuelta, alors que seule une fracture de la clavicule avait été initialement diagnostiquée. Malgré une convalescence difficile, l’athlète de 28 ans se concentre désormais sur une reprise progressive et prépare son retour, visant un sixième titre au Tour de France.

Tadej Pogacar a fait des révélations inquiétantes ce samedi au site The Athletic sur les conséquences de sa terrible chute lors du Tour d’Espagne, le 29 août dernier. Le quintuple vainqueur du Tour de France a découvert plusieurs semaines après son accident qu’il avait subi trois fractures vertébrales, alors qu’une seule avait été diagnostiquée initialement. Le champion slovène a également raconté les graves difficultés physiques et psychologiques qu’il a traversées pendant sa convalescence, au point de sombrer dans une profonde déprime.

Trois vertèbres fracturées découvertes plusieurs semaines après l’accident

Le 29 août, Tadej Pogacar avait été victime d’une violente chute lors de la huitième étape de la Vuelta, à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Contraint à l’abandon alors qu’il portait le maillot rouge de leader, le Slovène avait été transporté à l’hôpital. Les premiers examens avaient révélé une commotion cérébrale, une fracture de la clavicule gauche et une fracture de la septième vertèbre cervicale, appelée C7.

Mais un scanner réalisé en Slovénie à la mi-octobre a révélé deux autres fractures, situées au niveau des vertèbres thoraciques T1 et T2, immédiatement sous les cervicales. Le coureur de 28 ans avait donc continué sa convalescence pendant plusieurs semaines sans connaître l’étendue exacte de ses blessures.

Face à cette découverte, Pogacar a reconnu avoir pris conscience de la gravité de son accident. « Je suis simplement heureux d’être en vie », a-t-il confié, ajoutant être également soulagé de pouvoir encore tenir debout.

Vertiges, épuisement et déprime : une convalescence extrêmement difficile

Au-delà des fractures, le champion a décrit les conséquences particulièrement éprouvantes de sa commotion cérébrale. Pendant les premières semaines, il a souffert de nausées, de vertiges et de troubles de la coordination. Des symptômes qui rendaient certaines activités quotidiennes extrêmement compliquées.

Il a notamment raconté une sortie dans un glacier situé à une dizaine de minutes de son domicile, peu après son retour de l’hôpital. Épuisé par cette simple promenade, il avait commencé à transpirer abondamment avant de paniquer, craignant pour ses points de suture. Obligé de s’asseoir, il avait ensuite voulu rentrer chez lui au plus vite, tant son malaise était important.

Son état psychologique s’était également fortement dégradé. Pogacar a reconnu avoir traversé une période de profonde déprime, particulièrement pendant les deux premières semaines suivant son accident. « Je ne ressentais plus rien », a-t-il expliqué en évoquant son état moral.

Le Slovène a également confié qu’il était devenu difficile à vivre pour son entourage, notamment pour sa compagne, la cycliste professionnelle Urška Žigart. Habitué à accumuler les heures d’entraînement et les compétitions, il s’était retrouvé brutalement privé de ses activités habituelles.

La reprise progressive des exercices à domicile et les séances quotidiennes de kinésithérapie lui ont finalement permis de retrouver de meilleures sensations, physiquement comme mentalement. Mais sa récupération est restée irrégulière, alternant les journées durant lesquelles il retrouvait de l’énergie et celles où il ne parvenait plus à se motiver.

Il avait envisagé de participer aux Championnats d’Europe malgré ses fractures

Autre révélation : malgré la gravité de ses blessures, Pogacar avait espéré reprendre la compétition dès le début du mois d’octobre, à l’occasion des Championnats d’Europe organisés en Slovénie, sur des routes qu’il connaissait parfaitement.

Le coureur avait envisagé de participer à cette compétition moins de six semaines après sa chute. Cependant, les examens de contrôle avaient montré que la consolidation de ses fractures était encore insuffisante. Son équipe UAE Team Emirates-XRG avait donc refusé de précipiter son retour.

À la lumière de la découverte des deux autres vertèbres fracturées, Pogacar reconnaît désormais que cette décision lui a probablement évité de prendre des risques importants.

Son accident l’a également empêché de défendre son titre mondial à Montréal, où son coéquipier Brandon McNulty a finalement été sacré champion du monde. Il a également dû renoncer au Tour de Lombardie, mettant définitivement fin à sa saison 2026.

Pogacar a repris l’entraînement et vise un sixième Tour de France

Deux mois après son accident, l’état de santé de Tadej Pogacar s’est nettement amélioré. Le Slovène a progressivement repris le vélo, la course à pied et la natation. Il assure désormais pouvoir effectuer la plupart de ses activités normalement, même s’il doit encore éviter de soulever des charges importantes avec son bras gauche et de trop solliciter son cou.

Le champion reste particulièrement vigilant face au risque d’une nouvelle chute. Il sait qu’un nouvel accident pourrait avoir des conséquences sérieuses alors que sa récupération se poursuit.

Après avoir remporté son cinquième Tour de France en juillet, égalant le record de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain, Pogacar entend retrouver la compétition en 2027.

Parmi ses principaux objectifs figurent un sixième sacre sur la Grande Boucle et une victoire sur la Vuelta, le seul des trois grands Tours qui manque encore à son palmarès. Son contrat avec UAE Team Emirates-XRG court jusqu’en 2032.