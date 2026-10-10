Historique ! À seulement 20 ans, Paul Seixas remporte le Tour de Lombardie et devient le plus jeune vainqueur de tous les temps

Paul Seixas, à seulement 20 ans, s'impose au Tour de Lombardie, devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire de cette classique. Son attaque décisive à 18 kilomètres de l'arrivée lui permet de distancer ses concurrents, consolidant ainsi une saison exceptionnelle. Cette victoire met fin à une longue attente pour le cyclisme français.

Le cyclisme français tient un nouveau phénomène. À seulement 20 ans et 16 jours, Paul Seixas a remporté ce samedi 10 octobre 2026 le Tour de Lombardie, l’une des cinq courses les plus prestigieuses du calendrier mondial. Le Français de l’équipe Decathlon CMA CGM a écrasé la concurrence en s’imposant en solitaire dans les rues de Côme, au terme d’une attaque décisive à 18 kilomètres de l’arrivée. Il devient le plus jeune vainqueur de l’histoire de cette classique créée en 1905, effaçant un record vieux de 121 ans.

Le jeune Lyonnais a parcouru les 239 kilomètres reliant Bergame à Côme en 5 heures, 49 minutes et 28 secondes. L’Espagnol Enric Mas termine deuxième à 48 secondes, devant l’Italien Giulio Ciccone, troisième à 1 minute et 5 secondes. Le Belge Remco Evenepoel, considéré comme l’un des principaux favoris, doit se contenter de la quatrième place, à 1 minute et 20 secondes.

Une attaque dévastatrice à 18 kilomètres de l’arrivée

La victoire de Paul Seixas s’est construite dans l’ascension du Civiglio, une difficulté de 4,1 kilomètres à 9,8% de pente moyenne. À une vingtaine de kilomètres de l’arrivée, alors que les principaux favoris se retrouvaient encore regroupés, le Français a décidé d’accélérer brutalement.

Tom Pidcock et Giulio Ciccone ont tenté de suivre son changement de rythme, mais les deux hommes ont rapidement été distancés. Remco Evenepoel, Isaac Del Toro et les autres prétendants à la victoire n’ont pas davantage réussi à répondre à son offensive.

Seixas s’est alors retrouvé seul en tête, avec encore 18 kilomètres à parcourir. Au sommet du Civiglio, il possédait déjà une trentaine de secondes d’avance sur ses premiers poursuivants. Loin de ralentir, le Français a poursuivi son effort dans les descentes et sur les portions moins difficiles, avant de franchir la ligne d’arrivée les bras levés.

Une démonstration de force qui lui permet de remporter son premier Monument dès sa troisième participation à une course de cette catégorie.

Un record historique qui tenait depuis 1905

En s’imposant à 20 ans et 16 jours, Paul Seixas efface des tablettes l’Italien Giovanni Gerbi, surnommé le « Diable rouge », qui avait remporté la toute première édition du Tour de Lombardie en 1905 à 20 ans et 161 jours.

Le Français améliore donc de 145 jours un record de précocité qui avait résisté pendant plus d’un siècle. Il devient également le plus jeune vainqueur d’un Monument cycliste depuis 1944.

Les Monuments constituent les cinq grandes classiques historiques du cyclisme : Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Ces épreuves figurent parmi les victoires les plus recherchées par les champions du peloton international.

Paul Seixas rejoint ainsi le cercle très fermé des coureurs capables de remporter l’une de ces courses à un âge aussi précoce.

Le premier Français vainqueur d’un Monument depuis Julian Alaphilippe en 2019

Cette victoire met également fin à sept années d’attente pour le cyclisme français. Aucun Tricolore n’avait remporté un Monument depuis le succès de Julian Alaphilippe sur Milan-San Remo, en mars 2019.

Sur le Tour de Lombardie, il fallait remonter à 2018 pour retrouver la trace d’un vainqueur français. Cette année-là, Thibaut Pinot avait remporté la Classique des feuilles mortes au terme d’un raid solitaire mémorable.

Huit ans plus tard, Paul Seixas lui succède au palmarès et offre également à son équipe Decathlon CMA CGM le premier Monument de son histoire.

Le jeune Français succède aussi à Tadej Pogacar, vainqueur des cinq éditions précédentes, de 2021 à 2025. Le Slovène, absent cette année après sa chute sur le Tour d’Espagne, n’était pas au départ pour défendre son titre.

« C’est comme dans un rêve » : Paul Seixas peine à réaliser son exploit

À l’arrivée, le Français avait du mal à mesurer la portée de sa performance. « C’est incroyable, je ne réalise pas encore. L’équipe a fait un travail formidable. Tout le monde a donné plus que ce qu’il devait. »

Le vainqueur a également raconté comment il avait préparé son offensive dans le Civiglio. « J’avais de super sensations au départ, je me suis dit que ça pouvait être une bonne journée. J’ai réussi à faire la différence au moment où je le voulais en imposant un rythme élevé dès le pied de l’ascension du Civiglio. »

Malgré son avance, il n’a pas immédiatement cru à la victoire. « Au sommet, l’écart était bon mais pas assez conséquent pour penser à la victoire, j’ai fait le meilleur chrono possible jusqu’à l’arrivée. J’étais face à moi-même, c’était fou. »

Il a finalement compris qu’il pouvait gagner dans les derniers kilomètres. « J’ai commencé à y croire en haut de la dernière difficulté, en faisant attention de ne pas faire d’erreur. C’est indescriptible, comme un rêve. »

Quatrième du Tour de France, deuxième à Liège-Bastogne-Liège : une saison 2026 exceptionnelle

La victoire lombarde vient couronner une saison durant laquelle Paul Seixas a franchi plusieurs étapes dans sa progression au plus haut niveau.

En avril, le Français avait déjà pris la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège, derrière Tadej Pogacar. Il avait également remporté la Flèche wallonne, confirmant ses qualités exceptionnelles sur les parcours vallonnés et les ascensions difficiles.

Quelques mois plus tard, il avait terminé quatrième du Tour de France, une performance remarquable pour un coureur aussi jeune, face aux meilleurs spécialistes des courses par étapes.

Sa fin de saison avait pourtant été marquée par une déception aux Championnats du monde de Montréal, où il avait terminé quinzième malgré les espoirs placés en lui.

Deux semaines après cet échec, il a répondu de la plus spectaculaire des manières en remportant l’une des courses les plus difficiles et les plus prestigieuses du calendrier.

À 20 ans, Paul Seixas change de dimension

Avec ce succès, Paul Seixas possède désormais une victoire dans un Monument, un podium sur Liège-Bastogne-Liège, un succès sur la Flèche wallonne et une quatrième place au Tour de France. Des résultats qui témoignent de sa polyvalence, aussi bien sur les classiques que sur les courses de trois semaines.

Sa victoire au Tour de Lombardie confirme également sa capacité à faire la différence face aux meilleurs coureurs du monde, sans attendre une arrivée au sprint ni bénéficier d’une échappée accordée par le peloton.

À seulement 20 ans, le Lyonnais entre dans l’histoire d’une épreuve vieille de 121 ans et met fin à sept années sans victoire française sur un Monument.

Le cyclisme français attendait depuis longtemps l’émergence d’un coureur capable de rivaliser avec les meilleurs champions de sa génération. Avec son triomphe en Lombardie, Paul Seixas vient de franchir une étape décisive dans sa jeune carrière.