Octobre rose : Mathilde Panot refuse le ruban rose et provoque une polémique en dénonçant une « maladie politique »

Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise, refuse de porter le ruban rose en dénonçant le cancer comme une « maladie politique ». Sa proposition d'un « Octobre colère » suscite une vive controverse, certains y voyant un décalage avec les initiatives de sensibilisation au dépistage, alors qu'elle appelle à davantage d'actions publiques pour lutter contre les causes environnementales.

En plein mois de sensibilisation au cancer du sein, Mathilde Panot a choisi de prendre ses distances avec l’un des symboles les plus connus de cette mobilisation. La présidente du groupe La France insoumise à l’Assemblée nationale a publié une vidéo sur le réseau social X dans laquelle elle explique ne pas vouloir porter le ruban rose traditionnellement associé à la campagne Octobre rose. L’élue défend une approche davantage revendicative de la lutte contre le cancer, résumée par une formule volontairement provocatrice : « Le cancer est une maladie politique ». Elle affirme préférer un « Octobre colère » à un « Octobre rose », estimant que les campagnes de sensibilisation ne suffisent pas à répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux. Cette prise de position, rapportée samedi 10 octobre par Le Figaro, suscite la controverse en raison du symbole choisi, alors que les associations multiplient les initiatives pour encourager le dépistage et soutenir les personnes malades.

La déclaration de Mathilde Panot s’inscrit dans une démarche politique plus ancienne. Le 30 octobre 2025, lors d’un débat à l’Assemblée nationale, la députée avait déjà employé la formule « Le cancer est une maladie politique » pour dénoncer les conséquences sanitaires qu’elle attribue à certaines décisions publiques. Elle faisait alors référence à la contestation de la loi Duplomb, dont plusieurs dispositions relatives à l’agriculture et aux pesticides avaient provoqué d’importantes mobilisations. Pour la responsable insoumise, les politiques environnementales, les conditions de travail et les inégalités sociales doivent être davantage prises en compte dans la prévention des cancers. Cette analyse repose sur l’idée que les décisions collectives peuvent influencer l’exposition de la population à certains facteurs de risque. Elle ne signifie cependant pas que tous les cancers auraient une origine politique : leur apparition résulte de mécanismes complexes associant notamment l’âge, les facteurs génétiques, les habitudes de vie et certaines expositions environnementales.

Une contestation du symbole d’Octobre rose qui divise

Le refus de porter le ruban rose constitue l’aspect le plus controversé de cette intervention. Depuis plus de trente ans, ce symbole accompagne les campagnes de sensibilisation au cancer du sein, avec pour objectif d’encourager la prévention, le dépistage et le financement de la recherche médicale. En France, Octobre rose est notamment porté par l’association Ruban Rose, créée en 1994, qui mobilise chaque année des professionnels de santé, des chercheurs, des collectivités et des personnalités publiques. Sa campagne 2026 met particulièrement l’accent sur l’intérêt du diagnostic précoce. L’association rappelle qu’une femme sur huit sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie et qu’une maladie détectée à un stade précoce présente généralement de meilleures perspectives de guérison. Le ruban représente donc avant tout un signe de solidarité avec les patientes, les anciennes malades et leurs proches.

En choisissant de ne pas arborer ce symbole, Mathilde Panot cherche à déplacer le débat vers la responsabilité des pouvoirs publics. Cette démarche peut toutefois être interprétée de différentes manières. Pour ceux qui partagent son analyse, la lutte contre le cancer doit effectivement dépasser les campagnes annuelles de communication et déboucher sur des décisions concrètes concernant l’environnement, le système de santé et les conditions d’accès aux soins. À l’inverse, ses détracteurs peuvent considérer que le refus d’un symbole largement associé au soutien des malades risque de détourner l’attention du message principal d’Octobre rose. Il convient néanmoins de distinguer la critique d’une campagne de sensibilisation du soutien apporté aux personnes touchées par la maladie. Le refus du ruban ne suffit pas, à lui seul, à établir une opposition au dépistage ou à la recherche médicale. Les réactions précises des associations de patientes à cette vidéo restent à documenter.

Des enjeux environnementaux et sanitaires au cœur du débat

La question soulevée par Mathilde Panot dépasse le seul cadre de la communication politique. Les facteurs environnementaux et professionnels figurent parmi les déterminants reconnus de certains cancers. L’exposition à des substances cancérogènes, la pollution atmosphérique ou certaines conditions de travail peuvent contribuer à augmenter les risques de développer la maladie. Les politiques publiques jouent donc un rôle dans la réduction de ces expositions, notamment par la réglementation des produits chimiques, la surveillance sanitaire et les dispositifs de prévention. Mais il serait scientifiquement inexact de présenter le cancer comme une maladie exclusivement provoquée par les décisions politiques. Les différents types de cancers ne partagent pas tous les mêmes causes et une part des cas survient indépendamment des facteurs de risque évitables identifiés.

Cette distinction est essentielle pour éviter que la controverse politique n’entraîne une confusion sur les messages de santé publique. En France, le dépistage organisé du cancer du sein est proposé tous les deux ans aux femmes de 50 à 74 ans présentant un risque moyen, avec une prise en charge intégrale de l’examen dans ce cadre. Le suivi médical peut être adapté en fonction des antécédents personnels et familiaux. Les associations rappellent également que la prévention ne se limite pas au dépistage : elle concerne les habitudes de vie, l’information des patients, la recherche et l’amélioration de l’accès aux soins. Ces différentes dimensions ne s’opposent pas nécessairement à la prise en compte des facteurs environnementaux. Elles participent, au contraire, à une approche globale de la lutte contre les cancers.

Une nouvelle polémique politique autour d’un enjeu de santé publique

La séquence illustre également la stratégie de communication de La France insoumise, qui cherche régulièrement à relier les questions sanitaires aux choix économiques et environnementaux. En utilisant une formule aussi marquante que « Le cancer est une maladie politique », Mathilde Panot entend provoquer une discussion sur les responsabilités collectives. Mais cette manière de présenter le sujet comporte un risque : celui de faire passer au second plan les préoccupations des patientes et des professionnels de santé, au profit d’un affrontement autour d’un symbole. L’attention suscitée par sa vidéo montre combien les campagnes de santé publique peuvent devenir des objets de confrontation politique lorsqu’elles sont associées à des revendications plus larges.

La polémique intervient alors que les initiatives d’Octobre rose se poursuivent dans toute la France. Courses solidaires, campagnes d’information, rencontres médicales et collectes de fonds rythment le mois d’octobre, avec une priorité commune : mieux informer sur le cancer du sein et favoriser sa détection précoce. La prise de position de Mathilde Panot rappelle que les politiques de prévention et les enjeux environnementaux méritent également une place dans le débat public. Elle ne remet cependant pas en cause l’utilité des actions de sensibilisation, dont l’efficacité dépend notamment de leur capacité à toucher les publics les plus éloignés du système de soins. Au-delà du désaccord sur le port du ruban rose, la question reste celle des moyens consacrés à la prévention, à la recherche, au diagnostic et à l’accompagnement des personnes malades.