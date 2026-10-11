Excision : Bally Bagayoko s’abstient sur un texte de protection des femmes et déclenche une polémique

Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, provoque une polémique en s'abstenant sur un vœu contre l'excision lors d'un conseil municipal, suscitant des critiques de l'opposition. Bien qu'il défende son vote en expliquant qu'il portait sur des réserves concernant une loi en cours de modification, ses arguments n'apaisent pas les tensions persistantes sur le sujet.

Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse. Lors du conseil municipal du 24 septembre, l’élu et sa majorité se sont abstenus sur un vœu présenté par l’opposition concernant la lutte contre l’excision et les mutilations sexuelles féminines. Une décision vivement critiquée par plusieurs responsables politiques, notamment à droite et au Rassemblement national. Le maire assure toutefois que son abstention ne concernait pas la condamnation de l’excision, mais le soutien à une proposition de loi nationale.

Le texte, référencé C-44, avait été présenté par l’opposition municipale. Il associait la protection des filles et des femmes contre les mutilations sexuelles à une demande d’adoption de la proposition de loi dite « intégrale » contre les violences sexistes et sexuelles. Le scrutin s’est soldé par huit voix favorables et 44 abstentions, dont celle de Bally Bagayoko. Le vœu a donc été adopté sans le soutien de la majorité municipale.

« La honte » : une abstention vivement critiquée

La révélation de ce vote a provoqué une série de réactions politiques. Le député RN Thomas Ménagé s’est interrogé publiquement sur l’absence de condamnation de cette abstention par les responsables de gauche. D’autres personnalités, dont Aurélie Taquillain et Céline Pina, ont également dénoncé le choix du maire, certaines allant jusqu’à y voir une forme de relativisme culturel.

La polémique intervient dans un département particulièrement concerné par les mutilations sexuelles féminines. Selon une étude publiée en 2023 par Santé publique France, 7,1 % des femmes âgées de 18 à 44 ans résidant en Seine-Saint-Denis auraient subi une mutilation sexuelle. Cette réalité constitue un enjeu majeur de santé publique, de prévention et de protection des jeunes filles.

Bally Bagayoko dénonce une polémique fabriquée

Face aux accusations, Bally Bagayoko a pris la parole pour expliquer son vote. Le maire affirme que sa majorité soutenait pleinement la partie du vœu consacrée à la lutte contre l’excision. Son désaccord portait, selon lui, sur la demande d’adoption rapide d’une proposition de loi nationale dont le contenu était encore en cours de modification au Parlement.

L’élu estime qu’approuver l’ensemble du texte aurait signifié donner un blanc-seing à une loi dont la version définitive n’était pas connue. Il rappelle également le travail des professionnels de santé et des associations mobilisés à Saint-Denis, notamment autour de l’hôpital Delafontaine et de la Maison des femmes, et demande des moyens supplémentaires pour la prévention et l’accompagnement des victimes.

Cette explication n’a pas suffi à éteindre les critiques. Ses opposants considèrent qu’un texte consacré à la protection des femmes contre l’excision aurait mérité un soutien sans ambiguïté. Le maire rétorque que son abstention ne saurait être interprétée comme une approbation de ces pratiques.