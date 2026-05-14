Madonna, Shakira et BTS à la mi-temps de la finale du Mondial 2026 : une première dans l’histoire du football

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, un spectacle de mi-temps à l’américaine est prévu lors de la finale. La FIFA a officialisé ce jeudi 14 mai le casting du show qui animera la pause du match du 19 juillet au New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey) : Madonna, Shakira — qui signe également l’hymne officiel de la compétition avec Burna Boy — et le groupe de K-pop BTS. Le directeur artistique de l’événement n’est autre que Chris Martin, leader de Coldplay, qui a annoncé lui-même la nouvelle dans une vidéo Instagram publiée aux côtés des marionnettes de l’émission Sesame Street, dont Elmo et Kermit.

Inspiré du Super Bowl, un format déjà testé lors de la Coupe du monde des clubs

Ce « halftime show » à la sauce footballistique s’inspire directement du modèle du Super Bowl de football américain. Ce format avait déjà été expérimenté lors de la finale de la Coupe du monde des clubs en juillet 2025 dans ce même stade, où il avait nettement allongé la pause entre les deux mi-temps. Le président de la FIFA Gianni Infantino avait annoncé la création de ce « tout premier show à la mi-temps d’une finale de la Coupe du monde » dès le mois de mars, confirmant la dimension spectacle prise par cette édition nord-américaine de la compétition. Le Mondial 2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, s’ouvrira le 11 juin et réunira pour la première fois 48 équipes, pour un total de 104 matchs sur 39 jours. Trois cérémonies d’ouverture sont prévues, avec de nombreux invités musicaux, avant les premiers matchs des trois pays organisateurs. Chaque rencontre sera par ailleurs ponctuée de « pauses fraîcheur » à mi-période, pour des raisons à la fois météorologiques et publicitaires.