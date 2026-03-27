Nord Stream : Sergueï Lavrov accuse les États-Unis de vouloir contrôler les gazoducs

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé que les États-Unis cherchaient à prendre le contrôle des gazoducs Nord Stream, situés en mer Baltique et gravement endommagés depuis les explosions de 2022.

Selon lui, Washington viserait à renforcer sa domination sur les marchés énergétiques mondiaux, en s’intéressant désormais à ces infrastructures stratégiques qui reliaient la Russie à l’Europe.

Les explosions survenues il y a plus de trois ans ont fortement réduit les livraisons de gaz russe vers le continent européen, aggravant les tensions énergétiques.

Depuis, l’origine exacte du sabotage reste incertaine, malgré plusieurs années d’enquête et l’arrestation d’un suspect ukrainien en Italie en 2025.

Sergueï Lavrov n’a toutefois fourni aucune preuve concrète pour étayer ses accusations concernant une volonté américaine de contrôle direct des gazoducs.

Il a néanmoins comparé cette situation à ce qu’il considère comme une influence croissante des États-Unis sur les ressources énergétiques dans d’autres régions, notamment au Venezuela et en Iran.

Ces déclarations s’inscrivent dans un climat de fortes tensions géopolitiques entre la Russie et les pays occidentaux, sur fond de guerre en Ukraine et de rivalités énergétiques.

Les gazoducs Nord Stream, désormais en grande partie hors service, restent un enjeu stratégique majeur pour l’approvisionnement énergétique de l’Europe.

Cette prise de position de Moscou illustre la bataille d’influence autour des infrastructures énergétiques, devenues un levier clé dans les rapports de force internationaux.