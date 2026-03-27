Népal : l’ancien rappeur Balendra Shah devient Premier ministre après une victoire écrasante

L’ancien rappeur devenu homme politique Balendra Shah a prêté serment en tant que Premier ministre du Népal, après une large victoire aux élections législatives.

Âgé de seulement quelques dizaines d’années, il devient l’un des plus jeunes chefs de gouvernement du pays depuis plusieurs décennies.

Issu du Parti nationaliste du peuple (RSP), Balendra Shah incarne un renouvellement politique dans un pays marqué par une instabilité chronique.

Sa victoire traduit une volonté de changement de la part des électeurs, notamment après les tensions sociales et politiques de ces dernières années.

Le nouveau Premier ministre devra rapidement s’attaquer à plusieurs défis majeurs, en particulier la création d’emplois et la relance de l’économie.

Il est également attendu sur la question sensible des violences survenues lors des manifestations anticorruption de 2025.

Ces événements, qui ont fait de nombreuses victimes, continuent de peser sur la vie politique du pays.

Balendra Shah devra notamment décider des suites judiciaires à donner aux responsabilités politiques dans cette crise.

Son arrivée au pouvoir ouvre une nouvelle phase pour le Népal, entre espoirs de renouveau et défis institutionnels importants.

Sa capacité à stabiliser le pays sera déterminante pour la suite de son mandat.