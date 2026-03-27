Ukraine : Moscou et Kiev revendiquent chacun des avancées sur la ligne de front

La Russie et l’Ukraine ont toutes deux affirmé avoir pris le contrôle de villages situés sur la ligne de front, illustrant la guerre de communication qui accompagne les combats sur le terrain.

Le ministère russe de la Défense a annoncé la prise du village de Cheviakivka, dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, dans le cadre de son avancée progressive dans l’est du pays.

De son côté, l’armée ukrainienne n’a pas confirmé cette information et n’a fait aucune mention d’un changement de contrôle dans cette zone.

Kiev affirme parallèlement avoir obtenu des gains dans d’autres secteurs du front, sans que ces revendications puissent être vérifiées de manière indépendante.

Ces annonces contradictoires reflètent la complexité du conflit, où les lignes de front évoluent lentement et où chaque camp cherche à mettre en avant ses succès militaires.

La région de Kharkiv reste l’un des principaux théâtres d’affrontements, en raison de sa proximité avec la frontière russe et de son importance stratégique.

Les combats y sont marqués par des échanges d’artillerie, des frappes de drones et des offensives limitées.

Dans ce contexte, les informations provenant des deux camps doivent être prises avec prudence, en l’absence de confirmation indépendante.

La situation sur le terrain demeure fluide, avec des avancées ponctuelles mais sans percée décisive à ce stade du conflit.