États-Unis : Marco Rubio s’entretient avec le dirigeant du Kurdistan irakien

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan irakien, Masrour Barzani, selon le département d’État.

Au cours de cet échange, Washington a exprimé sa « gratitude » envers le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) pour son rôle dans l’acheminement du pétrole irakien vers les marchés internationaux.

Cette coopération énergétique est jugée essentielle dans un contexte de tensions mondiales sur les approvisionnements, notamment en raison des conflits en cours au Moyen-Orient.

Les discussions ont également porté sur la stabilité régionale et le renforcement des relations entre les États-Unis et les autorités kurdes.

Le Kurdistan irakien joue un rôle stratégique dans l’équilibre énergétique et sécuritaire de la région, en particulier grâce à ses ressources pétrolières.

Cet échange intervient alors que Washington cherche à sécuriser les flux énergétiques et à consolider ses alliances dans une zone marquée par de fortes instabilités.

Il illustre l’importance du partenariat entre les États-Unis et le GRK dans un contexte géopolitique tendu.

Cette relation pourrait encore se renforcer à mesure que les enjeux énergétiques et sécuritaires continuent de s’intensifier.