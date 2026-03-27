Hongrie : l’UE espère un tournant politique après les élections face à Viktor Orbán

L’Union européenne observe de près les élections législatives hongroises du 12 avril, dans l’espoir qu’elles mettent fin aux blocages répétés du Premier ministre Viktor Orbán sur plusieurs dossiers clés.

Au pouvoir depuis 2010, le dirigeant du parti Fidesz est régulièrement critiqué par ses partenaires européens pour avoir entravé certaines décisions majeures, notamment l’aide à l’Ukraine.

Selon plusieurs sondages, son parti pourrait être battu par la formation d’opposition de centre-droit dirigée par Péter Magyar.

Ce dernier plaide pour un rapprochement avec l’Union européenne et l’OTAN, dans un contexte où Budapest est souvent accusée de s’éloigner des positions communes européennes.

Malgré cette possible alternance, les responsables européens restent prudents quant à un changement radical de la politique hongroise.

Même en cas de défaite de Viktor Orbán, ils estiment que certaines orientations pourraient perdurer, notamment sur les questions de souveraineté nationale.

Le Premier ministre hongrois entretient par ailleurs des relations étroites avec la Russie de Vladimir Poutine et s’est rapproché de l’administration américaine de Donald Trump, ce qui a contribué à tendre ses relations avec Bruxelles.

Ces élections sont donc perçues comme un moment clé pour l’avenir des relations entre la Hongrie et l’Union européenne.

Elles pourraient redéfinir l’équilibre politique au sein de l’UE, à un moment où les enjeux géopolitiques et sécuritaires sont particulièrement élevés.

Le scrutin sera ainsi suivi de près par les capitales européennes, dans l’espoir d’un apaisement des tensions.