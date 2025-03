Mike Maignan brille, revivez la séance de tirs au but entre la France et la Croatie (5-4) (Ligue des Nations)

Un but et une passe décisive, la performance magistrale de Michael Olise n’a pas été vaine. L’équipe de France est revenue des enfers de Split (Croatie), jeudi (2-0), pour se qualifier pour le final four de la Ligue des Nations en juin 2025.

𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙁𝙄𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙀́𝙎 🔥🔥

Menés 2-0 avant le match, les Bleus renversent la situation et s'imposent aux tirs au but face à la Croatie 💪



RDV en juin pour les demi-finales 🔜#FRACRO l #FiersdetreBleus

Au Stade de France, ce dimanche soir, la France a d’abord dû patiemment refaire son retard de deux buts. Michael Olise, buteur sur un merveilleux coup franc, puis passeur décisif pour Ousmane Dembélé, a été à l’initiative de tous les bons mouvements. 2-0 pour la France, tout reste à faire.

90 minutes et une prolongation plus tard, Français et Croates n’arrivent pas à se départager. Les Bleus de Didier Deschamps mènent largement au nombre d’occasions mais les deux équipes se retrouvent pour une série de tirs au but.

Si Mike Maignan met d’abord les Français sur orbite avec un arrêt splendide, les ratés de Jules Koundé puis Théo Hernandez, hors cadre, laissent la Croatie dans la partie.

Mais le portier du Milan est un formidable dernier rempart. Nouvel arrêt de grande classe sur sa gauche, un but de Dayot Upamecano et voilà les Bleus qualifiés ! Un ouf de soulagement.

La France se qualifie dans le dernier carré de la Ligue des Nations, en compagnie de l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal.

L’hommage rendu à Olivier Giroud pour sa carrière internationale est donc intervenu au bon moment, un soir de victoire.